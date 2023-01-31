В столичных семейных центрах оказывают комплексную поддержку родителям и детям

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Специалисты семейных центров столичного Департамента труда и социальной защиты проводят психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, организуют тренинги и развивающие занятия, оказывают правовую помощь и многое другое. Подробнее об этом рассказываем в нашем материале.

Подростковые клубы

Подростковые клубы — это комфортные пространства для ребят, где они обмениваются опытом со сверстниками в формате «дети — детям». Специалисты поддерживают участников в их увлечениях и дают пространство для общения. В центрах проводятся занятия по личностному росту, развитию коммуникативных навыков, получению знаний и навыков в сфере IT, робототехники, блогинга, журналистики. Кроме того, школьники принимают участие в танцевальных студиях и театральных постановках.

Большой популярностью среди подростков пользуются школы блогерства, где ребята учатся генерировать креативные идеи, снимать фото и видео, обрабатывать их в профессиональных программах. Также на занятиях подростки приобретают умение четко формулировать и ясно выражать мысли, грамотно писать. Участники лучше узнают себя и свои желания, определяются с будущей специальностью и могут в дальнейшем развиваться в выбранном направлении.

— Подростковые клубы — возможность проявить себя и свои таланты. Ребята не только посещают занятия в семейных центрах, но и участвуют в больших проектах. Например, в федеральной программе «Код будущего» принимают участие более тридцати подростков из «Территории свободного времени». Сейчас они обучаются современным языкам программирования на курсах «Разработка на Python». Школьники хотят стать востребованными специалистами и делают все, чтобы достичь своей цели, — отметила директор семейного центра «Согласие» Ирина Ветчинникова.

Чтобы записаться в подростковый клуб, необходимо выбрать на портале «Мой семейный центр» в разделе «Наши центры» ближайшее к дому учреждение и далее во вкладке «Услуги» заполнить форму «Записаться на прием». Узнать подробнее о том, какие клубы существуют в центрах, можно по ссылке.

В семейных центрах также проходят занятия для детей младшего возраста, где вместе с психологами они выполняют упражнения из арт-терапии, разыгрывают сценки, мастерят поделки.

Психологическая помощь

Психологи семейных центров помогают наладить детско-родительские отношения, занимаются профилактикой бесконфликтного взаимодействия. Подросткам на консультациях и занятиях расскажут, как развить в себе лидерские, коммуникативные, ораторские навыки, научат осознавать свои чувства и переживания, брать ответственность за свои поступки. Родители узнают, как преодолевать сложности в общении с детьми, находить компромиссы и контролировать свои эмоции.

Помимо этого, психологические тренинги помогают подросткам понять и принять себя, повысить самооценку, научиться взаимодействовать с окружающими, сохранив свою индивидуальность. Специалисты проводят консультации, анализируют каждый случай и работают с семьями по индивидуальной программе.

Служба медиации

Конфликты между близкими людьми — это всегда непросто. Чтобы разобраться в ситуации, суметь договориться и понять позиции друг друга, семья может обратиться в службу медиации.

В столичных семейных центрах такая профессиональная помощь оказывается уже более 4 лет. Сейчас в Москве работает 11 окружных служб медиации, которые готовы оказать помощь по вопросам детско-родительских отношений, межличностных, семейных и супружеских конфликтов, а также вопросов, связанных с бракоразводными процессами.

— Сама процедура медиации имеет множество преимуществ. Позволяет задействовать все ресурсы, чтобы по итогу сохранить хорошие отношения, занимает меньше времени, чем обращение с той же ситуацией в суд. Личная информация при этом не разглашается, — отметила директор семейного центра «Преображение» Ирина Пономарева.

Узнать более подробную информацию о работе службы медиации можно на портале «Мой семейный центр» в соответствующем разделе. Инструкция, как оставить заявку, доступна по ссылке.

Правовая помощь

Для поддержки родителей и детей в семейных центрах работают профессиональные юристы — они помогут разобраться в проблеме и подсказать, как грамотно действовать в той или иной ситуации, связанной с правовыми аспектами в семейных отношениях. Также сотрудники консультируют по получению социальных выплат, оформлению и восстановлении документов.

Клубы для родителей

Клубы осознанного родительства в семейных центрах — площадки для обмена мнениями и опытом, где специалисты помогают укрепить взаимопонимание в семье. Темы тренингов выбирают сами участники. Психолог выступает экспертом и модератором, когда обсуждение нужно направить в необходимое русло.

— Быть родителем — огромная радость, но и большая ответственность. Специалисты семейных центров Москвы делают все возможное, чтобы помочь мамам и папам на их пути. Для поддержки семей в центрах действуют более ста программ, где каждый найдет для себя полезную и ценную информацию, — подчеркнула директор семейного центра «Притяжение» Лиана Иосебадзе.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 22 городские организации помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, можно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информация об услугах доступны на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня.