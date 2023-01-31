Сергей Собянин: Открылся после реконструкции пригородный вокзал Лесной Городок будущего МЦД-4

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 31 января открыли после реконструкции пригородный вокзал Лесной Городок, который в перспективе войдет в состав МЦД-4.

Реконструкция пригородного сообщения продолжается. По словам Сергея Собянина, старые станции и вокзалы превращаются в комфортное наземное метро.

— Строим новые магистральные линии, реконструируем вокзальные комплексы. Лесной Городок — это уже 14-ый вокзал, современный, построенный на Калужском направлении. В этом году это направление уже превратится в четвертый Московский центральный диаметр (МЦД), который пройдет через все вокзалы столицы, — сказал глава города на открытии.

Пригородный вокзал Лесной Городок площадью 5,3 тысячи квадратных метров находится, уточнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, за Московской кольцевой автодорогой в Одинцовском городском округе.

— Он включает две обновленные платформы с навесами на всю длину, лавочками и стойками SOS, подземный пассажирский вестибюль с транзитным безопасным переходом через железнодорожные пути с выходами к улице Вокзальная в Лесном городке и в сторону деревни Осоргино, — добавил он.

Кроме того, вестибюль оборудован четырьмя эскалаторами и четырьмя лифтами, что облегчит пользование станцией для маломобильных пассажиров.

— С открытием МЦД-4 к 2025 году ежедневный пассажиропоток станции Лесной Городок вырастет в 1,5 раза — с 3,6 тысячи до 5,5 тысячи человек. При этом созданный запас пропускной способности значительно превышает прогнозный пассажиропоток, — сообщил глава города.

Вокруг Лесного Городка сейчас идет благоустройство территории, в рамках которого путь от остановок автобусов до станции сократился с 350 до 30 метров, будет обустроена парковка на 94 автомобиля, отремонтированы тротуары.

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До момента открытия МЦД-4 предстоит сделать еще многое. Его запуск, уточнил мэр Москвы, запланирован на сентябрь этого года.

— Этот проект очень важен и для москвичей, и для жителей Подмосковья, — подчеркнул Сергей Собянин.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони рассказал, что этот год будет самым объемным по количеству строящихся объектов.

— Мы вводим 14 транспортно-пересадочных узлов, один открыли сегодня — это более одного в месяц с учетом того, что надо закончить все к сентябрю, — уточнил он.

Самый сложный участок, по словам Олега Тони, — это «Каленчевская-Курская».

— Но, как вы знаете, там все идет по графику. Уверен, что все работы будут выполнены, а поставленные задачи — решим. И жители получат этот замечательный подарок, будет комфортно, удобно и современно.

В свою очередь Андрей Воробьев отметил, что станции после реконструкции серьезно преображаются.

— Всего их будет 130 на четырех МЦД, — сказал он.

Открытие еще двух диаметров — третьего и четвертого, по словам губернатора Московской области, будет настоящим прорывом.

— Благодаря этому люди смогут планировать свои поездки, они станут предсказуемыми, никаких пробок здесь нет, а проезд будет стоить почти в два раза меньше, чем сейчас, — отметил Андрей Воробьев. — Очень благодарен мэр Москвы, что этот проект мы реализуем совместно.