Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев: Строим объекты, аналогов которым нет

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Нынешний год для строителей особенный — ряд крупнейших проектов ожидает своего окончания. При этом планов не меньше. В основном по развитию столичного метрополитена. Уже рассматриваются новые линии метро — Бирюлевская, продление Арбатско-Покровской, сооружаются Троицкая и Рублево-Архангельская ветки. Подробнее обо всех значимых проектах «Вечерней Москве» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Андрей Юрьевич, совсем скоро ожидается пуск всего Большого кольца метро. Что было сделано для реализации этого мегапроекта?

— Мы завершаем строительство, по сути, главного проекта программы реконструкции и расширения Московского метрополитена — Большой кольцевой линии. Работы по ее созданию шли 12 лет. Новое направление — важнейший элемент инфраструктуры города, связывающий десятки районов столицы. Большое подземное кольцо — мегапроект мирового масштаба, аналогов которому нет. А мы с этой задачей справились, несмотря ни на какие трудности. А при строительстве новых и реконструкции существующих станций трудности, конечно, есть. Так, на «Варшавской», «Каширской» и «Каховской», сооруженных более полувека назад, полностью демонтировали все инженерные системы, верхние пути и отделку, оставив только каркас станции. Мы заново их переоснастили. Вскоре они примут пассажиров.

Были очень сложные участки. Например, северо-восточный, проходящий на больших глубинах. «Рижскую» и «Марьину Рощу» сооружали горным способом, в основном вручную. Рабочие удаляли породу, закрепляли несущие конструкции, тюбинги, монтировали основные конструкции и заводили оборудование.

Практически все готово к пуску. Вскоре кольцо «замкнется». В его составе заработает 31 станция. Еще раз подчеркну: огромные усилия тысяч людей нацелены на создание качественной транспортной системы нашего мегаполиса

— Андрей Юрьевич, раз мы говорим о титанических усилиях огромного коллектива: в целом в Москве сложно строить?

— Наш город — очень тяжелый для метростроения из-за особенностей подземного пространства, водных притоков, состояния грунтов и обилия инженерных коммуникаций. Но мы справляемся!

— А какие современные технологии применяются сегодня при создании новых станций?

— Те темпы строительства метро, которых мы достигли за последние 10–12 лет, связаны с применением самого современного оборудования в части проходки тоннелей. В нашем арсенале свыше 30 щитов, 18–20 из которых работают постоянно. Некоторые — на санации и в ремонте. Но усилия по созданию тоннелей — всего лишь третья часть от всего, что мы делаем во время строительства метро. Основная сложность — это насыщение станций оборудованием, системами безопасности движения и другими сетями. Например, для последних участков Большой кольцевой линии, которые готовим к пуску, необходимо было закупить, доставить и смонтировать почти полмиллиона единиц оборудования, начиная от больших трансформаторов до самых различных датчиков. Четверть из них приходилась на поставки из Европы, Северной Америки и Японии. Из-за санкционного давления нам пришлось буквально на ходу перепроектировать коммуникации, искать других поставщиков, переналаживать эту систему. Это была колоссальная задача, которую прорабатывала большая команда специалистов. И это — главный вызов прошлого года, который мы приняли.

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

— Андрей Юрьевич, часть кольца уже работает. 22 станции открыты для пассажиров. Как они справляются с пассажиропотоком? Вы лично какую оценку поставили бы строителям?

— В 2021 году мы запустили одномоментно десять станций метро — по сути, треть всего кольца. И все они отлично справляются с нагрузками. Местные жители на себе ощутили комфорт передвижения и оценили возможность экономить время в пути. У них нет необходимости совершать лишние движения — двигаться в центр и пересаживаться на существующие кольцевые, а после — на радиальные линии.

Транспортники отмечают разгрузку существующих подземных веток и дорог. Особенно это заметно в часы пик. Отрадно, что в момент запуска новых станций метро жизнь миллионов людей изменится в лучшую сторону. А строителям всех уровней — людям, которые укладывают бетон, вяжут арматуру, специалистам, закупающим и устанавливающим оборудование, управленцам — всей огромной команде за смелость, решительность, несгибаемую волю к тому, чтобы проект состоялся, можно поставить не «пять с плюсом», а вдвое больше. Хоть в нашей академической системе пока таких оценок и нет.

Новые направления

— Андрей Юрьевич, где будут задействованы строители после окончания работ на Большой кольцевой линии метро?

— Большая кольцевая линия — центральный проект, на который в последние годы были направлены практически все силы. После его завершения большие ресурсы высвободятся. Но в городе планируются следующие объекты. В метро это строительство Троицкой, Рублево-Архангельской, Бирюлевской веток. Программа расписана до 2027 года. Есть планы и по продлению существующих маршрутов: Арбатско-Покровской линии — до «Гольяново», а действующей Кольцевой еще на одну станцию — «Суворовскую». Параллельно ведутся работы на Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской ветках. Задач очень много, без работы строители не останутся.

— Вы упомянули продление Сокольнической линии. Каков проект по строительству станции на этом направлении?

— Строится «Потапово» — первая наземная отапливаемая станция Московского метрополитена. Благодаря системе подогрева самой платформы при эксплуатации не придется тратить время на уборку снега, наледи и так далее.

Сеть железных дорог

— Андрей Юрьевич, помимо метрополитена, активно развивается железнодорожная инфраструктура. Расскажите, пожалуйста, о ходе работ на трех маршрутах Московских центральных диаметров.

— Наша главная задача — превращение разорванных радиальных направлений в удобные маршруты. Работу ведем вместе с Российскими железными дорогами. Третий и четвертый московские центральные диаметры достроим до конца года. По ним пойдет современный подвижной состав, по уровню комфорта близкий к метро.

Еще одним важным проектом станет пятый маршрут — соединение Ярославского с Павелецким направлением железных дорог. Но в составе проекта есть очень сложный участок в центре Москвы. Принято решение сделать его в тоннельном исполнении. Создать под землей предстоит порядка 12–13 километров, от станции метро «Рижская» до Павелецкого вокзала.

На отрезке разместятся четыре подземные станции. Пройти предстоит над частью существующих линий и коммуникаций метро, где-то — под ними. Но если в метрополитене поезда получают электроэнергию через так называемый боковой токосъемник, то при железнодорожном движении питание подается сверху.

Вопрос, как переключить всю систему, интегрировать железнодорожный транспорт с подземными решениями, является одним из сложнейших. Но благодаря этому мы соединим северную и южную части города.

— Андрей Юрьевич, но не только железные дороги и подземные линии строятся. На поверхности много другой работы. Московский скоростной диаметр — еще одна важная транспортная стройка. Какая работа сейчас ведется на тех отрезках, которые ожидают своего пуска?

— Вторым большим блоком работы Строительного комплекса было сооружение объектов улично-дорожной сети. Ключевым проектом последних двух–трех лет является создание Московского скоростного диаметра. Основные работы по этой бессветофорной магистрали завершим до конца нынешнего года. Примечательно, что почти две трети южного участка трассы проходит в эстакадном исполнении. Это предполагает сооружение эстакад и мостов в воздухе, на прочных опорах. Они нужны для того, чтобы пересечь существующие трассы и железные дороги.

Преодолевая все трудности, намерены синхронизировать усилия и запустить южный участок диаметра с трассой Москва — Казань. Таким образом городская магистраль станет частью крупной транспортной федеральной системы.

— Есть еще один крупный проект — Северный дублер Кутузовского проспекта. Окончания работ на этой магистрали ждем в 2023 году. Или у города и инвесторов есть какие-то другие планы и мы по этой трассе поедем позже?

— Это очень важная трасса, которая соединит международный деловой центр «Москва-Сити» с Минской трассой. Инвестор инициировал его, а Москва отвечала за освобождение территории, перенос инженерных коммуникаций.

Сейчас готовность трассы составляет около 60 процентов. Самые сложные участки располагаются ближе к Московской кольцевой автодороге, Рублевскому шоссе. Здесь больше эстакад. Участок трассы ближе к Кутузовскому проспекту и «Сити» пройдет преимущественно в наземном исполнении. Мы уверены, что с задачей по запуску все справятся.

— Инвесторы готовы строить что-то подобное, или это единственный такой проект?

— Думаю, что подобные проекты могут появиться, и город будет мотивировать инвесторов к реализации инфраструктурных проектов.

— Московский скоростной диаметр, Северный дублер Кутузовского проспекта, как и любые стройки, закончатся. Какие крупные проекты ждут дорожников впереди?

— Как раз занимаемся проработкой стратегии строительства улично-дорожной сети до 2030– 2035 годов. И здесь важнейшая работа пойдет по соединению районов.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Социальная составляющая

— Андрей Юрьевич, какие социальные объекты появились в 2022 году и сколько их?

— На создание современных объектов социальной инфраструктуры направляется треть средств Адресной инвестиционной программы. Идут ремонт и строительство поликлиник. При этом они полностью оснащаются передовым оборудованием. Возводим крупные медицинские центры. В работе сейчас более 33 крупных объектов. Одним из самых мощных является Центр имени Логинова — огромный ультрасовременный и супероснащенный комплекс. Это 70 тысяч квадратных метров необходимых медицинских площадей со специальными лабораториями, операционными, процедурными.

Также в городе достраиваем большую инфекционную больницу на Волоколамском шоссе. Предыдущий корпус полностью демонтировали, создав на его месте новое здание. Также ведутся работы по строительству детской больницы Святого Владимира, дополнительных корпусов медцентра в Коммунарке (в частности, блока лучевой терапии). Усилия специалистов сосредоточены и на создании скоропомощных корпусов. Два из них уже сдали, в скором времени работы завершатся еще на четырех объектах.

— А объекты образования?

— Строим и сдаем ежегодно десятки школ и детских садов. Так, за 2022 год их было около полусотни. Причем примерно 70 процентов из них — это объекты, построенные на средства и силами наших инвесторов. Что немаловажно: их обязательства по строительству объектов социальной инфраструктуры при возведении объектов жилого назначения исполняются в строгом соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.

— А что касается спорта?

— В прошлом году сдали Международный центр самбо и бокса, стадион «Москвич», в работе комплекс объектов на Воробьевых горах. На этот год к строительству и вводу запланировали около 20 спортивных объектов.

— А как идет программа реновации столичного жилфонда?

— В столице за 2022 год расселили 214 старых жилых домов по программе реновации во всех административных округах. За счет этого в новые квартиры переехали более 38 тысяч жителей.

Наибольшее количество зданий в прошлом году расселено на юго-востоке столицы — 38 домов, на западе — 32 и на востоке — 26. Всего с начала реализации программы реновации полностью освобождены 355 старых жилых домов. И темпы реализации программы растут.

В нынешнем году также планируется расселить порядка 200 старых жилых домов. Процесс расселения жилого дома занимает в среднем чуть больше полугода. Затем готовится распорядительный документ о выводе дома из эксплуатации. После расселения здание отключается от всех инженерных коммуникаций — электросетей, водопровода и канализации, тепловых сетей. После чего начинаются работы по демонтажу здания.

— А есть планы на следующий год? Все-таки программа огромная, расписана по годам.

— Всего в рамках первого этапа программы реновации, которая была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным, до конца 2024 года в столице планируется начать расселение 1087 старых жилых домов. Хочу подчеркнуть, что после ввода этих и многих других объектов в Москве станет еще комфортнее. Все наши усилия направлены как раз на это!

ДОСЬЕ

Андрей Юрьевич Бочкарев родился 2 января 1972 года в Тюмени. В 1994 году окончил Тюменский инженерно-строительный институт. В 1997 году в Москве окончил аспирантуру Государственной академии управления им. С. Орджоникидзе. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Потомственный строитель. Еще студентом был приглашен на работу в канадскую строительную компанию. После поступления в аспирантуру в Москве работал в крупной российской компании.

Участвовал в строительстве ряда крупных объектов за рубежом в сферах инфраструктурного, нефтехимического и оборонного строительства, в том числе в строительстве суперскоростной железнодорожной магистрали от тоннеля под ЛаМаншем до центра Лондона, участвовал в проекте «Карачаганак» в Казахстане.

В ноябре 2010 года назначен руководителем Департамента городского заказа капитального строительства (Мосгорзаказ), который через месяц был реорганизован в Департамент строительства города Москвы.

С декабря 2010 года руководил Департаментом строительства города Москвы. С 21 января 2020 года назначен заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Порядка 90 километров дорог построят в Москве до конца нынешнего года. Строительство почти 17 миллионов квадратных метров жилья одобрено в Москве по итогам прошлого года.

На долю объектов торгово-административного назначения приходится 9,2 миллиона квадратных метров, на объекты промышленности — около 7 миллионов «квадратов», на социальные и спортивные объекты — около 2 миллионов квадратных метров.

По данным Стройкомплекса столицы, на долю объектов иного функционального назначения (религиозного, гаражного и прочих) в общем приходится около 2 миллионов квадратных метров одобренной к строительству площади.