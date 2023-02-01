Образовательные экскурсии в центрах московского долголетия объединили представителей двух поколений

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

С 25 января в центрах московского долголетия стартовали образовательные экскурсии и викторины для студентов московских колледжей в рамках проекта «День студента в ЦМД».

Одним из первых поприветствовал студентов Центр московского долголетия «Орехово-Борисово Северное». Сотрудники организовали экскурсии по локациям центра, где студенты Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» увидели, как проводят свой досуг жители столицы «серебряного» возраста. После этого представителей двух поколений ждал интеллектуальный квест.

— Я очень рада, что смогла пообщаться со студентами колледжа «Царицыно» и поучаствовать в квизе «Долголеты против студентов». Поделилась опытом с молодежью, узнала что-то новое для себя. С кем-то нам даже удалось обсудить возможное сотрудничество в будущем. Побольше бы таких мероприятий! — рассказала Римма Потемкина, посетительница ЦМД «Орехово-Борисово Северное».

Студенты тоже остались под впечатлением от проекта.

— Хочу поблагодарить сотрудников центра московского долголетия за теплый прием и незабываемое знакомство с участниками проекта. Для посетителей центра это место — действительно яркое начало новой жизни. Я точно приглашу сюда своих бабушку и дедушку. А еще мы с подругами решили, что через 40 лет обязательно будем приходить в центры московского долголетия и заряжать всех позитивом! — поделилась Анастасия Шварева, студентка Московского колледжа «Царицыно».

Также студенты этого колледжа побывали и в Центре московского долголетия «Борисовские пруды».

А в ЦМД «Вешняки» активисты встречали студентов Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20.

— Мы, участники клуба «Эрудит», очень благодарны за такую возможность общения с молодежью. Ребята рассказали нам про свои увлечения и планы на будущее, а мы поделились с ними своими советами. Хотим сказать, что все студенты очень талантливые и сообразительные! — рассказала активистка клуба Любовь Тозлиян.

Экскурсии будут проходить во всех центрах московского долголетия до 8 февраля. Более подробно ознакомиться с условиями участия и записаться на экскурсию-квиз можно на сайте Московского центра «Патриот.Спорт».

Информация о центрах московского долголетия, список адресов есть на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности можно узнать по номеру телефона единой справочной службы: +7 495 870-44-44 и на страницах в социальных сетях.