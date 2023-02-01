Будущие кондитеры столицы: о профессии глазами студентов московских колледжей

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С первого курса наравне с химией и художественной композицией ученики осваивают профессиональное кулинарное оборудование.

1 февраля во всем мире отмечают Международный день десерта. По статистике рынка труда кондитер входит в список наиболее востребованных профессий. В Москве обучиться этой специальности можно в 14 колледжах, подведомственных столичному Департаменту образования и науки. Молодые люди могут получить профессию кондитера, а также повара и кондитера одновременно. Сейчас по этим специальностям учатся более семи тысяч студентов. О том, как столичные колледжи готовят будущих кондитеров, — в сегодняшней статье.

С первых дней юноши и девушки практикуются в готовке с помощью профессионального кулинарного оборудования. Просторные учебные лаборатории в точности повторяют будущее рабочее место студентов. А теоретическую базу у учеников формируют такие дисциплины, как технология производства кондитерских изделий, художественно-графическая композиция, молекулярная кухня и химия. Знания и навыки совершенствуют не только студенты. Преподаватели колледжей регулярно повышают квалификацию, посещая мастер-классы, курсы и семинары.

— Все профильные колледжи столицы оснащены кулинарным оборудованием промышленного масштаба, на котором студенты оттачивают тонкости кулинарного мастерства. Будущие кондитеры получают знания и практические навыки, необходимые для работы на реальных производственных площадках — в лучших организациях общественного питания нашего города. Среди партнеров колледжей — «Кремлевский выбор», фабрика «Красный октябрь» и кафе «Пушкинъ», — отметила директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Тихомирова.

По мнению педагогов, важные качества для будущих кондитеров — чувство вкуса, эстетики и «насмотренность».

— Выпускники приходят на новое место работы не только профессиональными кондитерами, но также и первоклассными визуалами. Это качество помогает создавать кондитерские шедевры и быть конкурентоспособными и востребованными специалистами, — отметила Белла Ходжаева, преподаватель поварского и кондитерского дела Колледжа сферы услуг №3.

Успешное трудоустройство выпускников подтверждает студентка второго курса колледжа по направлению «Кондитер сахаристых изделий» Анастасия Прокопчук:

— Навыки, которые нам передают педагоги, прямо сейчас помогают мне профессионально расти. Меня ценят на месте практики, я уверенно чувствую себя на производстве­, — рассказала девушка.

Получить специальность кондитера можно в 14 колледжах Москвы: Колледже «Царицыно», Колледже сферы услуг № 10, Колледже сферы услуг № 3, Колледже сферы услуг № 32, Московском образовательном комплексе «Запад», Образовательном комплексе градостроительства «Столица», Образовательном комплексе «Юго-Запад», Пищевом колледже № 33, Политехническом колледже № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н. А. Злобина, Политехническом колледже № 47, Столичном колледже индустрии сервиса и гостеприимства, Экономико-технологическом колледже № 22, Московском образовательном комплексе им. В. Талалихина и Первом Московском образовательном комплексе.