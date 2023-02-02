Не только согреться: как «Социальный патруль» помогает бездомным в холода

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Зимой в Москве усиливается помощь людям, которые оказались на улице. Разворачиваются стационарные и мобильные пункты обогрева, а сотрудники мобильной службы «Социальный патруль» чаще обходят места, где собираются бездомные. Но в столичном Центре социальной адаптации им. Е.П. Глинки уверены — если человек остался без крыши над головой, его важно не только обогреть и накормить, дать ночлег и обеспечить чистой одеждой, но и сделать все возможное для его возвращения в социум. Нередко история спасения начинается со звонка в диспетчерскую «Социального патруля».

— Очень важно понять, как давно и при каких обстоятельствах человек оказался на улице. В зависимости от этого мы прорабатываем индивидуальную программу, которая поможет ему вернуться к нормальной жизни. К работе подключаются соцработники, психологи и юристы центра соцадаптации. Одним людям здесь помогают восстановить утерянные документы, другим – возродить социальные и семейные связи, третьим — вернуться домой в другой город. Зачастую именно сотрудник «Социального патруля» оказывается тем, кто вовремя подхватил человека и смог объяснить, что его положение не безнадежно, — рассказала директор ЦСА им. Е.П. Глинки Ольга Устимова.

Люди оказываются без крыши над головой по разным причинам — в Центре социальной адаптации готовы помочь каждому. Например, работая в Мещанском районе столицы, сотрудники «Социального патруля» обнаружили в подземном переходе мужчину, который стоял на железной решетке без обуви и попрошайничал. Он преставился Петром и рассказал, что приехал в Москву, чтобы сделать операцию на глазах. Но мужчину обокрали, и он оказался на улице без денег. Петра доставили в ЦСА им. Е.П. Глинки. Сотрудники центра связались с социальным центром по месту регистрации, помогли мужчине приобрести билет на поезд и добраться до дома.

Еще одна история началась в Пресненском районе столицы. Жители многоквартирного дома обратились в диспетчерскую «Социального патруля» и сообщили, что возле подъезда замерзает пожилой мужчина. Прибыв на место, соцработники отвели его в теплый автобус. Пока грелся и пил горячий чай, мужчина рассказал, что его зовут Владимир и он живет на улице с лета, потому что его обманом выписали из квартиры. Мужчине предложили отправиться в Центр социальной адаптации. Теперь Владимир живет в отделении временного пребывания. Здесь ему помогли выправить документы, а сейчас юристы ведут работу по восстановлению права на собственность.

Бывают случаи, когда людям помогают вернуться домой в другие государства. Так, недалеко от Белорусского вокзала бригада соцпатруля обнаружила сидящего на асфальте мужчину. Он рассказал, что приехал на заработки из Белоруссии. Сначала устроился на стройку, но однажды неудачно упал и повредил ногу — не смог трудиться и потерял работу. Поговорив с ним, соцработники вызвали скорую помощь. После того как врач осмотрел больную ногу, мужчину отвезли в травмпункт и наложили гипс. Потом привезли в Центр социальной адаптации. Социальные работники связались с родственниками мужчины, рассказали, что случилось, а одна из благотворительных организаций помогла с приобретением билета. Сотрудники центра помогли мужчине добраться до Белорусского вокзала, откуда он отправился домой.

Не отворачивайтесь от бездомных людей, ведь причины, по которым они оказались без крыши над головой, могут быть разные. Если вам кажется, что человек попал в трудную ситуацию и нуждается в поддержке, вы можете рассказать ему о центре или позвонить в диспетчерскую службу «Социального патруля» по телефонам: +7 (499) 357-01-80, +7 (903) 720-15-08 или в единую службу помощи 112.