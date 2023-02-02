Лауреаты городской премии «Крылья аиста» рассказали о воспитании детей

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Андрей и Надежда Демочкины воспитывают кровного и четверых приемных ребят. В 2022 году они получили городскую премию «Крылья аиста» за вклад в семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рассказываем, как супружеская пара пришла в замещающее родительство и что значит для них эта награда.

Супруги всегда хотели детей, но, как иногда бывает, аист не спешил в их дом. Десять лет назад Андрей и Надежда решили стать родителями для ребят, которые лишились семьи. Прошли подготовку в Школе приемных родителей, посетили семинары в одной из некоммерческих организаций, подготовили необходимые документы и нашли в региональном банке данных детей-сирот двух малышей — 3-летнего Юру и его годовалую сестренку Олю.

— Первый год взаимной адаптации дался нам нелегко, но мы справились. Верили в свои силы и поняли, что готовы помочь еще одному ребенку. Так у нас появился Даня, — вспоминает Надежда Демочкина.

А потом произошло чудо. У приемных родителей есть примета, неоднократно подтвержденная историями семей. Если пара дарит любовь детям-сиротам, у них рождается и кровный малыш. Демочкины не стали исключением — в 2015 году у них появился Аристарх.

— Мы называли его терапевтическим ребенком, особенно в первый год жизни. Приемные дети вместе с ним проживали многие моменты, казалось бы, обычной заботы и любви, которых у них самих не было в младенчестве. Ребята любят друг друга. Конечно, без ссор не обходится. У нас все с характером. Но быстро мирятся, нежно заботятся друг о друге, — делится приемный папа.

Супруги поняли, что готовы стать папой и мамой снова, а их дети обрадуются еще одному братику или сестричке. Сняли квартиру побольше, а потом от знакомых приемных родителей узнали, что семья срочно нужна 9-летней девочке. Так дружное семейство пополнилось Лидой.

Все дети семьи Демочкиных любят занятия акробатикой на батутах, но у каждого есть и свои увлечения. Старший Юра занимается футболом. Оля ходит на танцы, рисует и вяжет, а в будущем мечтает стать ветеринаром. Даниил обожает технику и конструкторы. Лидия постоянно мастерит из бисера. Младшему Аристарху сейчас 7 лет, он недавно пошел в школу и уже проявляет таланты.

Поддержать семью всегда готовы специалисты службы сопровождения Центра содействия семейному воспитанию «Центральный». Также Демочкиным помогает сообщество приемных родителей. Надежда часто посещает Школу приемных родителей уже в качестве лектора и наставника, старается вдохновить людей своим примером. По ее мнению, приемное родительство — это долгий путь, постоянное самообразование и труд.

Демочкины считают себя самой обычной приемной семьей.

— Было очень неожиданно и приятно получить награду «Крылья аиста». У нас нет великих достижений, мы просто стараемся жить с удовольствием и постоянно ищем пути для развития и мотивации наших детей. Очень лестно, что мы можем быть примером и мотиватором для многих семей которые задумываются о принятии детей. Все дети рождены для жизни в семье, и мы мечтаем, что бы все сироты жили в семьях, — делится Надежда.

На заметку

Узнать больше о премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот можно на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.