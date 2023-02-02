На пути к успеху: как москвичи отрабатывают гибкие навыки вместе со службой занятости

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Столичная служба занятости комплексно помогает москвичам развить гибкие навыки, необходимые для достижения профессионального успеха и построения карьеры. Интерактивные мероприятия проходят ежедневно во флагманских центрах занятости «Моя работа». Принять участие в трансформационной и деловых играх, мастерских трудоустройства и воркшопах могут все желающие, это бесплатно.

— Современные работодатели высоко ценят у соискателей не только профессиональные знания и релевантный опыт. Необходимым условием для трудоустройства и продвижения по карьерной лестнице сегодня становятся развитый эмоциональный интеллект, уверенность в себе, умение презентовать свои сильные стороны. В центре «Моя работа» москвичи могут прокачать гибкие навыки. Формат групповых мероприятий пользуется большой популярностью у горожан — их прошли уже более 1,2 тысячи человек. В феврале запланировано более 70 бесплатных активностей: трансформационных и деловых игр, мастерских трудоустройства и воркшопов. Это в два раза больше, чем в предыдущие месяцы. Запись на февраль уже открыта на сайте столичной службы занятости, — рассказал первый заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин.

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

На геймифицированных мероприятиях карьерные эксперты помогут москвичам определиться с профессиональным предназначением и улучшить навыки самопрезентации, выявят стоп-фактор» карьерного развития, а также смоделируют реальное собеседование и дадут практические рекомендации.

Москвичка Ольга Иванова, одна из участниц мероприятий службы занятости, признается, что несмотря на большой опыт работы, каждый раз испытывает сильный стресс на собеседованиях. По рекомендации карьерного консультанта девушка прошла деловую игру «Тренировочное собеседование» в центре «Моя работа» и поделилась своими впечатлениями.

— По натуре я очень общительный человек и хотела бы работать с людьми, но чувствую себя некомфортно на собеседованиях. Сейчас нахожусь в активном поиске работы, поэтому решила улучшить свои навыки трудоустройства и записалась на деловую игру. Хотела узнать, чего стоит ждать на собеседовании и как меня оценивает рекрутер со стороны. Вместе с карьерным экспертом в безопасной и поддерживающей обстановке разобрали основные вопросы, которые может задать потенциальный работодатель. Мы не только отработали ответы, но и получили полезную обратную связь — теперь чувствую себя увереннее. Взяла на заметку все рекомендации карьерного эксперта, отработаю их дома и уже с учетом новых знаний буду ходить на собеседования и продолжу развивать уверенность в себе, — рассказала Ольга Иванова.

Жительница столицы Мария Козодой уже определилась с карьерными целями — сфера интересов девушки связана с гостиничным бизнесом. Мария хотела бы работать администратором в одном из столичных отелей. Чтобы лучше подготовиться к встрече с потенциальными работодателями, она приняла участие в интерактивной деловой игре «На собеседовании я спокоен».

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

— В работе администратора меня привлекает то, что именно от моих усилий и профессионализма во многом будет зависеть, насколько удачным будет отдых гостей, с какими мыслями они уедут и вернутся ли еще с туристическим визитом в Москву. На деловой игре мы пробовали смоделировать реальное собеседование — за полтора часа каждый участник попробовал себя в роли соискателя, руководителя подразделения, HR-специалиста, корпоративного психолога и даже генерального директора. Мы потренировались отвечать на реальные вопросы, с которыми когда-то сталкивались участники встречи. Получила рекомендации, которые обязательно применю на практике уже в ближайшее время. Карьерному эксперту удалось снять беспокойство, связанное с прохождением собеседований. И вообще, мне кажется, стала проще относиться к поиску работы, — рассказала Мария Козодой.

Выбрать подходящее интерактивное мероприятие и записаться на него могут все желающие, сделать это можно по ссылке.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 территориальных отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг открыты по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, работает по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1. Для соискателей старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт специализированный центр занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1, с. 1.