От Добрыни до Одиссея: школьники знакомятся с мировой мифологией на лекциях «Воробьевых гор»

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Библиотека образовательного комплекса «Воробьевы горы» знакомит школьников с ключевыми сюжетами мировой культуры на занятиях цикла «Мифы и легенды».

Библиотека образовательного комплекса «Воробьевы горы» проводит для школьников цикл лекций «Мифы и легенды». На нем кандидат филологических наук Николай Гладких знакомит учащихся с главными сюжетами и героями мировой культуры. Основные разделы цикла — мифы Древней Греции, Востока и Северной Европы, средневековые легенды, славянская мифология.

Слушатели цикла узнают об особенностях мифологических представлений египтян, вавилонян, греков, римлян, кельтов, германцев и славян. О том, что у их представлений общего, как они влияли друг на друга, и что черпает из них современная культура. Ученикам расскажут о том, как сакральные сюжеты и персонажи встречались в разные времена у разных народов. Также в цикле будут лекции, описывающие мифологический «фон», на котором действуют боги и герои: «Введение в драконоведение», «Волшебный мир европейского средневековья» и «Магия черная и белая».

В качестве иллюстративного материала Николай Гладких использует репродукции картин разных эпох, графику современных художников и материалы библиотеки Московского дворца пионеров.

Ближайшая встреча состоится 6 февраля и будет посвящена странствиям Одиссея. С подробным графиком лекций можно ознакомиться на странице цикла с расписанием. Занятия проходят в онлайн-формате по понедельникам, с 18:00. Необходима предварительная регистрация.