Носители культуры союзного значения: выставка «ДК СССР» открылась в Москве

Посетительницы выставки в Манеже Анастасия Довгополая (слева) и Мария Воробьева перед макетом здания московского Дворца Советов по проекту архитектора Бориса Иофана. Здание высотой 415 метров, увенчанное скульптурой Ленина, так и не было построено / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

В Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка «ДК СССР», приуроченная к 100-летию с момента образования Советского Союза.

Кураторы выставки поставили амбициозную задачу — показать искусство сразу всех советских республик. И выбрали для этого довольно изящную форму Дома культуры — лаборатории советского творчества, где каждый человек имел возможность заниматься самообразованием и самовоспитанием.

Особенностью советских ДК был междисциплинарный подход — здесь с одинаковым успехом могло реализовываться любое из искусств. И чаще всего формат ДК зависел от энтузиастов, проживавших неподалеку. Именно они организовывали кружки и концерты по своему направлению.

Примерно так же нужно рассматривать структуру выставки в Манеже. Роль «советских энтузиастов» примерили на себя приглашенные специалисты — руководители крупнейших культурных институций. Среди них Зельфира Трегулова из Третьяковки, Евгения Петрова из Русского музея, Александра Селиванова из Музея Москвы и многие другие. В 13 залах можно увидеть все — от живописи и фотографии до скульптуры и инструментов фотохудожника.

Так, одна из экспозиций целиком посвящена иллюстрации для детей, которая «должна быть так же хороша, как взрослая, только лучше». Советские художники середины прошлого века пытались понять, должны ли картинки в книге дополнять произведение или же их роль просто расшифровывать авторский текст. Другой зал посвящен кино. Здесь представлены кусочки из хитов каждой из 15 национальных киностудий Союза — от молдавской до латвийской. Отдельное пространство посвящено известному фотографу Евгению Халдею, снимавшему советских людей — тех самых, для которых и строились дома культуры. Люди на его фотографиях улыбаются так беззаботно, как будто никогда не сталкивались с войной и трудностями послевоенного времени.

Вот юная узбекская воспитательница, сама совсем еще девчонка, переводит через дорогу своих воспитанников. Каждый из малышей держит соседа за край одежды, образовывая шеренгу. Вот летчица из отряда «Ночные ведьмы» качает в кроватке маленькую дочку, вот Георгий Жуков с дочерью. К слову, Евгений Халдей был последним фотографом, сделавшим официальные фото Жукова. Вскоре после этой фотосессии маршал Победы был лишен поста главнокомандующего Красной армией.

Интересно, что сам фотограф — уроженец села Юзовка, располагавшегося на территории нынешнего Донецка. Он прошел всю войну, и его фотографии вошли в число доказательств на Нюрнбергском процессе. Глядя на счастливые лица, улыбающиеся в объектив, отчетливо осознаешь: все повторяется. И не обязательно, чтобы это происходило в виде фарса.

КСТАТИ

Массовое развитие клубных учреждений началось в СССР с 1920 года, когда декретом Совнаркома был образован Главполитпросвет. Народные дома были преобразованы в рабочие клубы и дома культуры. В послевоенный период ДК распространились по всем странам соцлагеря.