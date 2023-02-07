Специалисты Координационного центра помогают москвичам получить помощь в столичных стационарных учреждениях

Координационный центр / Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Москва заботится о горожанах, которые попали в сложную жизненную ситуацию и нуждаются в поддержке. В случае ухудшения здоровья или потери навыков самообслуживания жители столицы могут получить социальную помощь в городском стационарном учреждении.

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы развивает сервисы, которые повышают качество жизни горожан и делают помощь своевременной и доступной. В 2021 году свою работу начал единый Координационный центр стационарного социального обслуживания. Эксперты проводят консультации по вопросам оформления путевки в геронтологический центр или социальный дом, подготовки документов, прохождения медосмотра, выбора учреждения.

Обратиться за социальной помощью в стационарной форме могут люди с ментальными особенностями, ветераны труда и войны, одинокие пожилые москвичи. Так, сотрудники Координационного центра помогли оформить путевку в соцучреждение 97-летней женщине. При телефонном звонке специалист выяснил, что она не может самостоятельно передвигаться и ухаживать за собой. Близкий родственник проходит военную службу и не имеет возможности ухаживать за пожилой бабушкой. Специалисты помогли собрать необходимые документы, подобрали геронтологический центр с учетом потребностей.

Зачастую люди пожилого возраста могут чувствовать себя некомфортно в незнакомом месте и долго привыкать к новым условиям. Сотрудники геронтологического центра поддержали пенсионерку, провели с ней беседу и помогли организовать уютное и безопасное пространство. Теперь пенсионерка находится под присмотром квалифицированных специалистов.

— Пожелания людей играют ключевую роль. Мы всегда стараемся идти навстречу горожанам и подобрать такое учреждение, где они смогут реализовать свои потребности и получить необходимый уход. Кому-то хочется быть ближе к молодежи, для кого-то важны спортивные мероприятия, другим нравится загородная жизнь, — рассказала Александра Черкасова, руководитель Координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания в городе Москве.

Александра Черкасова / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Специалисты Координационного центра взаимодействуют с другими органами исполнительной власти и представителями профессионального сообщества. Например, если человеку необходима помощь в оформлении документов, сотрудники Координационного центра свяжутся с профильным ведомством.

В Координационный центр обратилась пожилая родственница молодой девушки, которая нуждается в посторонней помощи, но выяснилось, что ее паспорт был утерян. При этом документ, удостоверяющий личность, — входит в перечень обязательных для оформления путевки. Сотрудники центра передали запрос на восстановление паспорта. Когда документы были готовы, специалисты Координационного центра оформили девушке путевку в стационарное соцучреждение. Бабушка была рада, что ее внучка не осталась без помощи.

На горячую линию также обращаются сотрудники, жители стационарных соцучреждений и их родственники. Ни одно обращение специалисты Координационного центра не оставляют без ответа.

Получить консультацию по стационарному социальному обслуживанию в городе Москве можно по телефону: 8-495-276-11-55. Горячая линия работает с 8 до 20 часов, без перерыва и выходных. Обращения также принимаются по электронной почте: Socialdom@mos.ru.