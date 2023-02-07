Москвичка рассказала, как собственная история жизни научила ее помогать бездомным людям

Ольга Мелькова работает в Мобильной службе помощи бездомным «Социальный патруль» / Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки помогает бездомным гражданам и людям в сложной жизненной ситуации. Среди социальных работников центра есть те, кто сам когда-то оказался на улице, поэтому их выбор остаться здесь уже в качестве сотрудника — не случайный.

Москвичка Ольга Мелькова работает в Мобильной службе помощи бездомным «Социальный патруль» около пяти лет. Ее путь к профессии соцработника прошел через личную непростую историю. В юности, после школы, девушка получила профессию продавца-консультанта и работала в магазине. Но однажды случилось несчастье: умерла мама, и Ольга осталась одна. Знакомые посоветовали продать квартиру. Сразу нашлись и риелторы, которые забрали все документы, оформили сделку купли-продажи. В итоге девушка осталась без жилья и денег.

— Было тяжело — идти некуда. Но жизнь продолжалась, и я решила не сдаваться, что бы ни случилось. Переехала в Подмосковье и некоторое время жила у друзей, потом нашла работу, сняла комнату у пожилой женщины. Но однажды случилась неприятная история: я сломала ногу, потеряла работу и на смогла платить за съемное жилье. Так я оказалась на улице. С родственниками связь оборвалась. Один на один со своей бедой я продолжала бороться и говорить себе, что все наладится, — вспоминает Ольга.

В 2016 году Ольга вернулась в Москву. Однажды на вокзале прохожие посоветовали обратиться в Центр социальной адаптации, что она и сделала. Здесь девушке помогли восстановить документы, оказали психологическую поддержку.

— Я благодарю судьбу за то, что направила меня в центр. Здесь начался мой путь восстановления. Наверное, мне было проще, чем многим, потому что на улице была не так долго. После снятия гипса нога плохо срасталась, и два месяца пришлось передвигаться в коляске. Но я сказала себе, что надо продолжать жить. И не ошиблась, — продолжает женщина.

В центре Ольга познакомилась с будущем мужем. Встречались около года, будущий муж стал работать здесь же, в приемном отделении. Как только были готовы все документы, влюбленные расписались и сняли комнату в Москве. А пять лет назад Ольга вернулась в Центр социальной адаптации, только уже в новом качестве.

— Я устроилась работать в мобильную бригаду «Социального патруля». Обычный, «домашний» человек не поймет все сложности, с которыми сталкивается тот, кто лишился крыши над головой. Я поняла, что соцработник — это мое призвание. Ведь если мне когда-то помогли, значит и я тоже должна помогать. Пусть не всем и не сразу, но некоторым моя помощь будет необходима для того, чтобы выбраться из этой ямы. С первого дня работы поняла, что в этой профессии я нашла себя, — говорит Ольга.

Женщина рассказала, с какими трудностями приходится сталкиваться в процессе работы. Среди тех, кому помогает «Социальный патруль», встречаются агрессивно настроенные, разочарованные в жизни люди, не желающие идти на контакт.

— Разные люди, разные истории. Среди бездомных есть те, кому наша помощь необходима. Главное, чтобы они сами хотели жить, а не существовать. И вот тогда результат не заставит себя ждать. Самое сложное найти контакт, расположить к себе. Ведь человек, проживший на улице больше месяца, перестает доверять людям, теряет себя. Многие начинают злоупотреблять алкоголем, становятся агрессивным. С ними сложно договорится и убедить, что надо менять жизнь. Я по себе знаю, как трудно делать первые шаги, — рассказывает соцработник.

Сотрудники «Социального патруля» работают посменно по 12 часов. После инструктажа бригады отправляются на дежурство по разным районам Москвы и на вокзалы, где зимой круглосуточно работают мобильные пункты обогрева. Также соцпатруль выезжает по звонкам, поступающим в диспетчерскую службу центра. На месте соцработники разговаривают с человеком, спрашивают, что с ним случилось, где он жил раньше и почему сейчас вынужден спать на улице или в подъезде.

Тех, кто согласен, соцпатруль отвозит в приемное отделение ЦСА, где можно помыться, получить первичную доврачебную помощь, переодеться в чистую одежду, получить консультацию у специалистов. Если человек противится, социальные работники пытаются убедить его. Кто-то сразу говорит, что устал, хочет домой.

— Если человек иногородний и у него есть документы, помогаем приобрести билет и отправляем домой. Если возникли проблемы с документами — привозим в центр. Здесь специалисты по социальной работе помогают восстановить документы. Не обходится без юридической и психологической помощи, — говорит специалист.

Женщина признается, что любит свою работу за возможность реально помочь людям. Своих подопечных она старается убедить не отчаиваться, не опускать руки, верить в себя и принять помощь.

— Мы должны помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Как приятно видеть радость в глазах незнакомца, когда отправляешь его домой, знать, что его скитания наконец закончились и где-то его ждут. Люди благодарят, их искреннее спасибо значит очень много, — улыбается Ольга.

Помочь бездомным людям может каждый. Центр социальной адаптации принимает теплые вещи и обувь для подопечных. Если вы сами нуждаетесь в помощи или увидели на улице бездомного человека, пожалуйста, позвоните по телефонам: 8 (499) 357-01-80; 8 (903) 720-15-08 или в единую службу помощи 112.