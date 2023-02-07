Обучение — ключ к трудоустройству: успешно возобновить карьеру москвичам помогают в службе занятости

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Сменить вектор профессиональной деятельности никогда не поздно. В этом москвичам помогает столичная служба занятости. Кроме разнообразных услуг по трудоустройству здесь можно получить направление на профессиональную переподготовку. Бесплатно освоить новую профессию, повысить квалификацию до необходимого уровня, а затем получить сопровождение в поиске работы горожане могут в учебном центре «Профессионал».

Жителю столицы Виталию Касаткину 44 года. У него высшее экономическое образование и более 20 лет опыта работы в строительной сфере. За свою карьеру Виталий проделал путь от простого менеджера по продажам до управляющего. Он не боялся брать на себя ответственность и смело вступал в новые, более ответственные должности. Осваивать новые знания с нуля было непросто, но желание профессионального роста всегда его мотивировало.

В 2022 году компания, в которой работал Виталий, закрыла филиал в столице. Столкнувшись с сокращением, мужчина сначала принялся искать работу самостоятельно, но получив несколько отказов, понял, что лучше довериться в этом вопросе специалистам. Он впервые обратился в службу занятости.

Виталий Касаткин / Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

— Мне посоветовали пройти профессиональную переподготовку. Увидев, что в перечне программ есть курс по управлению закупками, подумал, что это то, что мне нужно. Косвенно уже касался этой деятельности в своей работе, но никогда не углублялся. Подумал, что время пришло. Приступив к обучению, удивился, насколько все четко и по делу: преподаватель сумел объединить нас, взрослых мужчин и женщин, и обучить всем тонкостям закупок. Уже через месяц чувствовал в себе огромную уверенность и желание поскорее применить новые знания в работе, — поделился Виталий.

Во время обучения карьерный консультант помог мужчине доработать резюме и преподнести его большой опыт работы в строительстве как весомое преимущество. Мужчина продолжил работать в этой отрасли, но перешел из продаж в направление закупок на должность ведущего специалиста. Предыдущий опыт и новые знания сделали его кандидатуру привлекательной для работодателей.

Москвичка Лилия Нечаева — мама двоих детей, по профессии PR-специалист. Еще во время обучения в университете она начала работать по специальности в маркетинговом агентстве. Во время декрета Лилия увлекалась фотографией, и постепенно ее хобби переросло в источник дохода. Женщина почти 8 лет проработала фотографом, но решила вернуться на стабильную работу. Она обратилась в центр занятости населения, чтобы обновить знания и повысить квалификацию в своей сфере. Москвичка выбрала программу обучения по интернет-коммуникациям в центре «Профессионал».

Москвичка Лилия Нечаева с детьми / Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

— Курс был насыщенным, интенсивным и полезным для меня. После восьми лет перерыва многие работодатели относились с опаской к моим навыкам. Имея сертификат о повышении квалификации, мне было проще доказать на собеседовании, что не стою на месте, развиваюсь в профессии и готова дальше совершенствовать свои знания, — рассказала Лилия.

На карьерной консультации во время обучения в центре женщине помогли обновить резюме и проработать самопрезентацию с учетом длительного перерыва в работе. Благодаря новым знаниям и индивидуальному карьерному сопровождению москвичка быстро трудоустроилась по своему профилю. Она работает в надежной государственной компании специалистом по связям с общественностью.

Справка

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260 52 89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.