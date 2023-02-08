Столичных детей приглашают на интерактивные встречи от российских музеев

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Детский клуб путешествий «Kid Travel подготовил для дошкольников и учеников начальных классов февральские онлайн-мероприятия: экскурсии, мастер-классы и лекции.

8 февраля музей театра «Уголок дедушки Дурова» приглашает в особняк конца XIX века. Владимир Леонидович Дуров, основатель знаменитой цирковой династии, приобрел его в 1908 году и устроил в нем театр зверей, зоологический музей и научную лабораторию. На онлайн-экскурсии школьники узнают о самых известных и необычных питомцах дрессировщика, а также покажут придуманный им аттракцион «Мышиная железная дорога».

Для дошкольников и учеников начальных классов 9 февраля состоится онлайн-экскурсия по новому интерактивному центру Музея железнодорожного транспорта. Они узнают о Дороге Победы — открытой 80 лет назад железнодорожной ветке, которая служила для доставки грузов в блокадный Ленинград.

В Музее русского лубка и наивного искусства дети узнают о народных традициях и обычаях, неразрывно связанных с природой и окружающим миром. Онлайн-встреча пройдет 13 февраля.

А 14 февраля можно будет узнать, как создавалась Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА), которой в этом году могло бы исполниться 105 лет. В Музее военной формы школьники познакомятся с основными этапами развития РККА, особенностями службы в ней и наиболее значимыми сражениями, в которых она участвовала.

Экскурсоводы музея-заповедника Коломенское 16 февраля расскажут о старинном дохристианском празднике Масленице и связанных с ним традициях и обрядах. Участники смогут совершить виртуальную прогулку по территории Государева двора и увидеть, что носили коломенские крестьяне.

Музей «Буратино-Пиноккио» приглашает в виртуальное путешествие по «Сказочному королевству Андерсена» 17 февраля. Вместе с Оле-Лукойе и Гердой дети познакомятся с творчеством известного датского писателя.

21 февраля дошкольники и ученики начальных классов в Научно-художественном музее коневодства узнают о разных породах лошадей, их окрасах и особенностях. Также они познакомятся с профессией ипполога и увидят уникальное собрание произведений искусства с изображением лошадей.

28 февраля пройдет онлайн-прогулка по Музею циркового искусства Санкт-Петербургского государственного цирка. Посетителей ждет масштабная экспозиция о жизни цирковых артистов.

В этот же день в доме сказок «Жили-были» начнется «Сказочная масленица». Дети вместе с волшебными героями узнают об особенностях всех дней масленичной недели, загадают загадки и напомнят старинные пословицы.

Детский клуб «Kid Travel» — это открытая площадка для ознакомления маленьких жителей столицы с музеями. Организатор клуба — Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы.