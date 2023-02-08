Территория знаний: как развивается московская библиотечная сеть

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

9 февраля 1885 года в Москве открылась первая публичная библиотека в стране — имени И. С. Тургенева. «Вечерняя Москва» узнала, как сегодня развивается библиотечная система города.

Московские библиотеки переживают свое второе рождение. Если еще десятилетия назад они представляли собой необустроенные учреждения с весьма скудным литературным фондом и ограниченными функциями, то сейчас превратились в полноценные культурные центры с развитой инфраструктурой, где регулярно проходят мероприятия, открыты коворкинг-зоны и даже есть свои музеи. Подобных результатов удалось достичь благодаря программе «Московские библиоцентры», направленной на то, чтобы модернизировать сеть городских библиотек. А их сейчас в столице насчитывается 440.

— В нашем округе расположена 51 библиотека, — рассказывает генеральный директор ГБУК «Объединенные культурные центры ЮВАО» Татьяна Зоря. — Последние несколько лет они постепенно ремонтируются, потому что многие здания, к сожалению, устарели как морально, так и физически. Но достаточно отремонтировать помещения, обустроить их, сделать более уютными, и это сразу сказывается на количестве посетителей. Ведь теперь там просторные залы с большим количеством книжных стеллажей и литературой самых разных жанров, зона с компьютерами и бесплатным Wi-Fi, стенды, с помощью которых можно узнать о предстоящих мероприятиях, которые проводятся в этой библиотеке.

По ее словам, современные библиотеки совершенно не похожи на те полупустые читальни, которые остались в памяти людей благодаря фильмам советского времени. Причем развитие технологий совершенно не мешает привычной, камерной работе библиотек. Наоборот, очень гармонично ее дополняет. Например, благодаря единому читательскому билету (ЕЧБ) у посетителей появился доступ к еще большему количеству книг. Выдается этот билет как в формате пластиковой карты, так и онлайн.

— Единый читательский билет дает возможность заранее забронировать нужное издание онлайн с помощью сервиса «Библиотеки Москвы». А забрать книгу можно в выбранной читальне после того, как пользователю поступит соответствующее пуш-уведомление. При необходимости можно продлить срок сдачи книги на 30 дней. Причем делается это онлайн, — рассказывает заведующая библиотекой № 123 Наталия Пилипенко.

Кстати, с 2018 года, когда начали действовать ЕЧБ, москвичи оформили их уже более 800 тысяч раз.

Привлекает внимание горожан к новому формату работы библиотечных центров и то, что сегодня там можно записаться во всевозможные секции — здесь проводятся самые разные занятия.

— Мы живем в Капотне. К сожалению, не всегда просто найти секцию для ребенка, которая была бы расположена рядом с домом. А в нашей районной библиотеке № 134 сейчас открыта запись в танцевальную студию. Удобное помещение, требовательный и профессиональный педагог. А дочка после занятий периодически берет в библиотеке детские книги, читает их, — радуется москвичка Александра Котова.

Изменился и график работы читален — теперь многие библиотеки открыты до 22:00.

— Некоторым людям необходимо после работы прийти и просто отдохнуть в тихой, удобной обстановке. После ремонта у нас появилось свыше 500 постоянных посетителей. Например, к нам часто заходят артисты из Театра на Таганке и «Геликон-Оперы» — говорит заведующая библиотекой № 121 Гоар Арутюнян.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тимур Вахитов, генеральный директор ГБУК «Мосразвитие»:

— В городе давно ведется работа по созданию единого цифрового пространства для учреждений, подведомственных Департаменту культуры. Это объединение поможет горожанам оперативно узнавать обо всех событиях и услугах, которые существуют в учреждениях. Также в библиотеки вернется должность методиста, которая позволит еще лучше курировать просветительские, образовательные программы в учреждениях и продолжать цифровизацию библиотек. Благодаря таким изменениям библиотеки станут еще более привлекательными.