Синоптик Леус оценил вероятность ранней весны в Москве

Слева направо: Антон Мухин, Пелагея и Руслан Мироновы, Вадим и Варвара Коротины гуляют в заснеженном парке «Коломенское» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По данным синоптиков, температура воздуха в начале месяца установилась выше климатической нормы на шесть градусов. Это дало надежду, что в Москве наступит ранняя весна. «Вечерняя Москва» узнала прогнозы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечает, такой температуры в феврале не наблюдалось в последние несколько десятилетий:

— Амплитуда от минимальной до максимальной суточной температуры составляла около двух градусов, что нехарактерно для зимы. Это происходило потому, что стояли низкие плотные облака, выполнявшие функцию щита.

Однако, по словам Вильфанда, уже к концу первой декады февраля температура войдет в климатическую норму. Погода будет неоднородной — морозы, оттепели.

— Поэтому не стоит ждать совсем близкой весны, — продолжает метеоролог. — По меркам синоптиков март считается зимним месяцем. Средние показатели за последние 30 лет говорят о том, что в первом месяце весны превалирует минусовая температура и в столице лежит плотный слой снега. Как правило, в начале марта его высота составляет в среднем около 30 сантиметров. Конечно, год на год не приходится. В этом году снега немного. Однако осадки еще ожидаются. И таять снег начнет только во второй половине марта. Тогда и стоит ждать весну.

Ранее в американском городке Панксатони по традиции разбудили сурка Фила, чтобы он предсказал, как скоро придет весна. Сурок увидел свою тень, испугался ее и спрятался в нору — значит, впереди еще полтора месяца зимы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Леус, ведущий синоптик Центра погоды «Фобос»:

— Синоптики констатируют, что весна наступает в тот момент, когда среднесуточная температура становится плюсовой. В ближайшее время такого не произойдет. Но если учесть, что температура уже выше нормы, то можно предположить, что весна в этом году придет на пять дней раньше — 20 марта.

ЦИФРА

19 градусов тепла было в марте 2014 года в столице — это рекорд для первого месяца весны.