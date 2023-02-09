Свеча памяти не погаснет: в столице вручили награды тем, кто заботится о сохранении истории

Ведущие вечера главный режиссер МАМТа им. Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель и актриса Анастасия Волынская / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве завершилcя цикл мероприятий «Неделя памяти», посвященных 78-й годовщине освобождения бойцами Красной армии узников концлагеря Освенцим.

По всей стране были организованы более тысячи мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. Первое крупное событие столичной программы состоялось в Центральном доме актера. Здесь представили спектакль «Кабаре Терезин», в котором использованы музыка и тексты, созданные заключенными концлагеря Терезиенштадт в 1942–1944 годах.

— Читая воспоминания выживших, дневники, письма, по-настоящему понимаешь, что такое вера, надежда и любовь. Люди знали, когда эшелон «отправляется на восток» — узников ждут газовые печи Освенцима. Но вслух не говорили об ужасах, поэтому и мы создали спектакль о стойкости и внутренней красоте людей, — отметила режиссер Нина Чусова.

Ключевым событием недели стал мемориальный вечер, в рамках которого прошла Пятая церемония вручения премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти» за сохранение памяти о Холокосте. В этом году его провели в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Статуэтки в виде «Свечи памяти», сделанной из янтаря, были вручены четырем лауреатам. Одним из них стал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, который с 2015 года поддерживает проекты сохранения памяти о Холокосте.

— Помните слова из песни: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»? — обратился к гостям мемориального вечера лауреат. — Война ворвалась в каждый дом, чиня боль и ужас. И сегодня наша задача — делать все возможное, чтобы мы не забывали, а дети и внуки знали, какую боль пережил наш народ, наша страна, весь мир. Хранить эту память необходимо для того, чтобы это никогда не повторилось.

Также в этом году были награждены: председатель Московской общественной организации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей Олег Морткович, президент Благотворительного фонда социального развития «Региональный еврейский конгресс Южного и Северо-Кавказского федеральных округов» Арон Мардахаев и председатель Совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе.

Средства, собранные благодаря проведению благотворительного вечера, переданы проекту «Вернуть достоинство», в рамках которого в России устанавливаются памятники жертвам Холокоста. Уже открыто около сотни мемориалов.

ФАКТ

Этот год ознаменован сразу несколькими значимыми датами, связанными с Великой Отечественной войной. Так, 80 лет назад, 18 января, произошел прорыв блокады Ленинграда. 2 февраля страна праздновала 80-летие со дня завершения Сталинградской битвы. 23 августа мы отметим 80-летие победы в Курской битве, а 9 октября — в битве за Кавказ

Что еще провели

О силе и мужестве узников нацистских лагерей вспоминали и в Доме народов России, где представили анимационный документальный фильм «263 ночи». Этот проект России, Белоруссии и Израиля рассказывает историю о выживших заключенных Минского гетто. Рассказчиком за кадром стал народный артист России Аристарх Ливанов.

Памяти жертв Холокоста был посвящен и проект актера Леонида Каневского и солистов оркестра Владимира Спивакова, представленный в рамках «Недели памяти» в Международном доме музыки. Также была организована выставка «Женщины в Холокосте», онлайн-лаборатория «Вернуть достоинство» и т.д.