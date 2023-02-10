Помощь, знания и навыки: какие полезные информационные ресурсы НКО предлагают москвичам

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы сотрудничает с 250 некоммерческими организациями. Различные категории горожан становятся благополучателями НКО и получают действительно необходимые адресные социальные услуги. Чтобы помочь большему числу москвичей, организации трансформируют свои практики и опыт в полезные сервисы — учебные курсы и тематические подкасты, просветительские постеры, методички по актуальным для подопечных проблемам и другие материалы.

Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» — неоднократный победитель конкурса грантов «Москва — добрый город» столичного Департамент труда и социальной защиты населения. Специалисты организации оказывают правовые консультации, помогают людям с инвалидностью самореализоваться, найти работу, приобрести новых друзей, освоить различные умения и навыки. На портале НКО создан раздел «Медиатека», где собраны видео, аудио и текстовые материалы на тему инклюзии.

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» работает с молодыми людьми с синдромом Дауна. Один из его офисов действует на площадке, которую город предоставил в безвозмездное пользование на три года в рамках конкурса помещений. В нем открыта мастерская, где подопечные изготавливают блокноты, а также наносят принты на кружки для продажи на городском социальном маркетплейсе.

Наработанным опытом НКО активно делится с горожанами на своем сайте. В электронной библиотеке можно найти выпуски специального журнала для семей, где проживают люди с синдромом Дауна, пособие по финансовой грамотности для подопечных на специальном «ясном» языке, просветительские вебинары, кулинарные и творческие мастер-классы, различные обучающие материалы. Среди них можно выделить методическое пособие о том, как позаботиться об эмоциональном состоянии детей в кризисных ситуациях, которые возникают в жизни семьи и ребенка: вынужденные переезды, госпитализации и др.

АНО по реализации проектов в сфере укрепления общественного здоровья «Инфозож» — победитель конкурса грантов «Москва — добрый город» 2022 года. Проект направлен на ознакомление горожан с симптомами инсульта и алгоритме действий в случае его обнаружения путем авторской эффективной методики запоминания. Специальный постер не только рассказывает, как своевременно распознать признаки инсульта у человека, но и информирует о дальнейших шагах. Кроме того, НКО проводит специальные познавательные мастер-классы для школьников младших классов.

Еще один неоднократный победитель конкурса грантов в социальной сфере, участник социального маркетплейса и получатель помещения в безвозмездное пользование — АНО «Ресурсный центр помощи людям с ментальными нарушениями «Вера. Надежда. Любовь» — объединил подопечных 14 столичных социальных и образовательных учреждений для горожан с ограниченными возможностями здоровья в собственную социальную сеть «ЭМО». Это особая площадка для общения людей с ментальными особенностями, где они делятся фотографиями, ищут спутников на футбольный матч или прогулку по городу, делятся важными моментами своей жизни. Присоединиться к «ЭМО» могут москвичи, которые получают социальные услуги в специализированных учреждениях.

Межрегиональная благотворительная общественная организация «Сообщество семей слепоглухих» — давний партнер столицы по разным направлениям программы «Москва — добрый город» — развивает собственную обучающую платформу. На ней размещены материалы для специалистов, студентов профильных педагогических вузов и дистанционные курсы. Например, один из них посвящен специальным и альтернативным средствам общения с детьми с множественными нарушениями развития. Он будет полезен педагогам, тьюторам, психологам, логопедам, дефектологам, двигательным терапевтам, которые работают с детьми с особенностями здоровья.

СПРАВОЧНО

Конкурс грантов для социально ориентированных НКО «Москва — добрый город» проводится с 2019 года. Организатор — Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. За четыре года победителями стали 464 СО НКО, которым предоставлено 1,6 млрд рублей на поддержку в реализации социальных проектов.