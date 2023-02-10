Столичных педагогов научат выявлять речевые нарушения у детей на ранней стадии

Фото: Unsplash

Специалисты Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы (ГППЦ) обучат столичных педагогов и воспитателей раннему выявлению речевых нарушений у детей.

Разработанный экспертами центра и ведущих вузов Москвы логопедический скрининг «Дар речи» направлен на обследование дошкольников и школьников от трех до девяти лет. По сравнению с другими методиками он позволяет минимальными усилиями и в короткие сроки провести диагностику у большего количества детей. Этого удастся достичь благодаря участию в скрининге воспитателей дошкольных групп и учителей начальных классов, а также благодаря тому, что обследование проводится методом наблюдения в группе или классе, а не индивидуально.

— Педагогам важно как можно раньше выявлять речевые нарушения у детей и при необходимости своевременно организовывать занятия со специалистами — логопедом, психологом. Ведь правильное овладение устной речью является гарантией грамотного письма и чтения, — рассказала директор ГППЦ Любовь Олтаржевская.

Скрининг проходит в два этапа. На первом этапе воспитатель или учитель начальных классов заполняет речевые опросники. С их помощью он фиксирует речевые характеристики ребенка, в том числе коммуникативные и грамматические навыки и разборчивость речи, при этом учитывая его возраст.

На втором этапе на детей, внесенных по результатам заполнения опросников в группу риска, протокол скрининга заполняет учитель-логопед. Он же вместе с родителями каждого ребенка определяет необходимость дальнейшей работы со специалистами.

Для участия в детской логопедической диспансеризации воспитателям и учителям начальных классов нужно посетить обучающие вебинары и получить сертификат об успешном освоении курсов. Подробная информация для педагогов о проведении логоскрининга «Дар речи», инструкции, опросные листы и записи вебинаров размещены на сайте ГППЦ.

— Московские педагоги уже активно интересуются возможностью проводить в своих школах логопедическую диспансеризацию. В образовательных организациях — участницах городского проекта «Ресурсная школа» логоскрининг был опробован еще в прошлом учебном году и зарекомендовал себя как простой,​ удобный, универсальный инструмент логопедического обследования детей, начиная с трехлетнего возраста. Сегодня логоскрининг доступен всем образовательным организациям Москвы, — пояснила заместитель директора ГППЦ Ольга Егупова.

В январе 2023 года ГППЦ и Ассоциация родителей детей с дислексией пролонгировали Соглашение о сотрудничестве. В него включили пункт о популяризации передовых методов логопедической диагностики.

Впервые соглашение о сотрудничестве между ГППЦ и Ассоциацией родителей детей с дислексией было подписано в 2019 году. За это время стороны выработали формы сотрудничества, наиболее полезные семьям, воспитывающим детей с особенностями в развитии. Познакомиться с современными технологиями в логопедической работе, позволяющими детям преодолевать трудности речевого развития, чтения и письма, можно будет на ежемесячных вебинарах. Они пройдут как для профессионального сообщества, так и для родителей. Анонсы вебинаров будут размещены на сайте ГППЦ.