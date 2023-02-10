Старт в карьеру со школы: новая выставка департамента образования откроется на бульварах Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

Стенды на московских бульварах и в парке посвящены предпрофессиональным классам и образовательным вертикалям в столичных школах.

Фотовыставка, посвященная предпрофессиональному образованию и профориентационным проектам в столичных школах, открыта в Москве на трех бульварах: Тверском, Чистопрудном и Гоголевском бульварах, а также в Екатерининском парке. Экспозиция проработает до конца февраля.

— Столичные школы ориентированы на раннюю профориентацию: все больше детей находят свой путь уже в школе и впоследствии занимаются любимым делом. Для этого созданы образовательные вертикали для учеников 7-9-х классов и предпрофессиональные классы для 10-11-х параллелей. В них ребята могут понять, какие сферы им интересны, углубленно изучать школьные предметы, посещать мастер-классы в вузах-партнерах, знакомиться с востребованными профессиями на предприятиях, разрабатывать собственные проекты. Все это приносит плоды: результаты ЕГЭ у выпускников таких классов выше, чем средние по городу, и более 90 процентов из них поступают в вузы по своему профилю, — отметила Наталия Киселева, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы.

На выставке представлены стенды с репортажными фотографиями, рассказывающими о том, как организована учеба в предпрофессиональных классах: предпринимательском, академическом, ИТ, инженерном, медицинском, космическом, медиаклассе и других. Также там можно узнать об образовательных вертикалях и предуниверсариях, особенностях образовательного процесса во всех проектах. Кроме того, на выставке можно узнать, с какими университетами и научными организациями, госкорпорациями и другими партнерами сотрудничают столичные школы в рамках городских профориентационных проектов.

Персональная траектория развития и ранняя профориентация помогают школьникам постепенно погрузиться в профессиональную среду, чтобы осознанно выбрать интересную им сферу. В образовательных вертикалях и предпрофессиональных классах ребята углубленно изучают профильные предметы и дополнительные курсы по выбору, осваивают профессиональные навыки на практических занятиях, готовятся к поступлению в ведущие вузы.

Фотовыставка организована Департаментом образования и науки города Москвы, ее электронный вариант размещен на портале «Школа.Москва».

С сентября 2023 года учащиеся предпрофессиональных классов будут получать образование по новому стандарту. По всем школьным предметам обновят программы — в них войдут элементы знакомства с будущими профессиями. Все ученики посетят профильные городские предприятия, чтобы увидеть изнутри, что представляет собой выбранная сфера в реальности. Каждый учащийся пройдет подготовку по специальности в колледже и вместе с аттестатом при выпуске получит свидетельство о профессии. В вузах под руководством опытных наставников дети будут разрабатывать проекты, за успешную защиту которых на научно-практических конференциях можно будет получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Кроме того, учебные программы в школах, колледжах и вузах станут не дублировать, а органично дополнять друг друга, за счет чего нагрузка на школьников станет более сбалансированной.

Узнать больше о предпрофклассах и образовательных вертикалях можно по ссылке.