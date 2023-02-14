Какой будет станция «Потапово» Сокольнической ветки метро

Проект «Потапово», согласно которому дизайн станции напомнит внешне космический корабль / Фото: Stroy.mos.ru

В понедельник, 13 февраля, в столичном Стройкомплексе рассказали, какой будет конечная станция на Сокольнической линии метро. Ее сделают похожей на космический корабль.

В Новой Москве достраивается уникальная станция «Потапово», созданная архитекторами совместно с известным скульптором Даши Намдаковым. Внешний вид ей решили придать необычный.

— «Потапово» на сегодняшний день — конечная станция продления Сокольнической линии. Символично, что старейшую ветку Московского метрополитена, открывшуюся в 1935 году, вскоре завершит по-своему выдающийся инженерный и художественный объект, — отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. — «Потапово» создают в духе классических станций первых линий. Она обещает быть прорывной архитектурно и технологически.

Он напомнил, что проект получил премию Москвы в облас ти архитек туры и градостроительства в прошлом году.

Новацией обещает стать не только оригинальный дизайн. Ее платформу решили сделать отапливаемой. Благодаря такому решению пассажиры не замерзнут в холода на наземной платформе. За счет стабильных температур здесь не будет образовываться наледь.

— Готовность станции превышает 60 процентов — там монтируют инженерное оборудование и возводят основные монолитные конструкции, — сообщили в столичном Стройкомплексе.

В ведомстве уточнили, что открытие «Потапово» запланировано на следующий год. Это сократит время на поездку пассажиров по городу на 20–25 минут.

— Сооружение участка Сокольнической линии от «Коммунарки» до «Потапова» позволит улучшить транспортное обслуживание населения районов Сосенское, Воскресенское и Щербинка Новомосковского административного округа, — заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул: благодаря вводу станции также улучшится экологическая ситуация в поселении Сосенское. Это произойдет за счет снижения интенсивности движения наземных видов транспорта. Как добавил урбанист Евгений Михайленко, открытие новых станций метро подземки приближает жителей близлежащих районов к достижению желаемой цели — сокращению времени в пути до работы:

— Большинство опрошенных москвичей считают, что в идеале дорога до работы должна занимать полчаса. Около трети горожан отмечают, что не хотят тратить на это больше часа.

ЦИФРА

2.4 километра — расстояние между «Коммунаркой» и следующей за ней «Потапово» на красной линии метро.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ко Всероссийской фотовыставке «За это я люблю Россию» в продаже появились новые тематические билеты «Единый» на одну и две поездки. Купить их можно в кассах и автоматах на станциях Кольцевой линии и пересадочных на нее, а также внутри кольца. Тираж — 200 тысяч.

КСТАТИ

Фасад выполнят из перфорированных листов, с остеклением. Это обеспечит максимальную освещенность интерьера. В темное время суток станция станет «маяком» для пассажиров.

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