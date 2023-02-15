Тренеры получат привилегии преподавателей

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 15 февраля депутаты МГД приняли изменения в городские законы о спорте и молодежной политике.

На заседании Мосгордумы депутаты поддержали изменения в законы «О физической культуре и спорте в городе Москве» и «О молодежной политике в городе Москве». Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, поправки актуализируют законодательную базу города, приводят ее в соответствие с федеральной.

— В том числе речь идет об обязательном лицензировании организаций, реализующих программы спортивной подготовки, контроле за данным направлением, требованиях к медицинскому оснащению, — сказал Алексей Шапошников.

Одним из важных изменений является то, что услуги по спортивной подготовке на основании государственного или муниципального задания должны оказываться бесплатно.

— Отдельно отмечу, вводится такое понятие, как «тренер-преподаватель», что дает право данной категории на социальные гарантии, соответствующие гарантиям педагогических работников. Это серьезный шаг по повышению качества спортивной подготовки, социальной поддержки тренерского состава, а значит, и новые возможности для спортсменов, школьников и молодежи, — добавил председатель Московской городской думы.

Так, к примеру, тренер-преподаватель будет иметь право на досрочное назначение страховой пенсии по старости при наличии педагогического стажа в 25 лет, а также на удлиненный оплачиваемый отпуск — 42 календарных дня.

Медицинское обеспечение в спортивных организациях будет соответствовать повышенным нормам. Например, в учреждениях, реализующих дополнительные программы спортивной подготовки, обязательным станет наличие медицинского кабинета.

В соответствии с изменениями исключаются полномочия учредителей физкультурно-спортивных организаций по определению правил и порядка приема в такие организации. Все правила регламентируются статьей 84 273-го Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Согласно федеральному законодательству, прием осуществляется на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения программы способности в области физической культуры и спорта. Порядок отбора установлен Минспортом и Минпросвещения Российской Федерации.

Также депутаты столичного парламента приняли изменения в городской закон о занятости населения. Теперь к категории молодых безработных граждан и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, которым будут предоставляться меры соцподдержки, относятся москвичи в возрасте от 14 до 35 лет.