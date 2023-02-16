В столичных семейных центрах детей обучат финансовой грамотности

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Умение управлять финансами позволяет чувствовать себя в экономической безопасности и уверенно смотреть в будущее. Специалисты семейных центров помогают родителям сформировать в детях рациональное отношение к деньгам. Подробнее об этом рассказывает психолог Социально-реабилитационного центра «Возрождение» Александр Шабанов.

В семейный центр обратилась Анастасия, мама 8-летней Ксюши. Узнав, что родители дают одноклассникам деньги, девочка попросила выделить средства на карманные расходы. Но первую сумму сразу потратила на собственные «хотелки», на месяц ничего не осталось. Взрослые дали дочери еще, но и этого оказалось мало. Члены семьи объясняли, что к деньгам нужно относиться бережно, но школьница продолжала просить снова и снова.

На консультации Анастасия поделилась, что долгое время они с мужем ограждали дочь от денежных вопросов, считали, она еще слишком маленькая. Психолог объяснил, что основам обращения с финансами необходимо учить с детства. Нужно делать это на своем примере или с помощью игр. Ребенок должен понимать, на какие цели ему дают деньги, знать, что, кроме конфет и лимонада, будет теперь покупать самостоятельно: например, проездной билет и канцелярские принадлежности.

Чтобы помочь Ксюше осознать ценность денег, специалист порекомендовал семье посетить тренинги «Экономика для всех». На занятиях дети и родители беседовали о работе и доме, в игровой форме оплачивали счета и продукты. Ребятам выдавали «деньги» из цветной бумаги за различные действия, не просто так — их необходимо было «заработать». Кроме того, участникам объясняли, как работает экономика, зачем вообще нужны деньги, откуда они берутся.

Ксюша начала осознаннее тратить средства на карманные расходы. Она поняла, что к деньгам нужно относиться серьезно. Родители и девочка договорились обсуждать покупки, которые школьница хотела бы совершить, и необдуманных приобретений стало меньше.

— Дочка недавно увидела в магазине дорогую игрушку, пришла к нам с мужем, поделилась, что очень хочет купить. Мы смогли решить вместе: она будет откладывать часть из карманных денег, а когда накопит первую половину нужной суммы, вторую добавит папа. Также по рекомендации психолога решили привлекать Ксюшу к финансовым вопросам семьи. Стараемся объяснять все простым языком и учим необходимому, — рассказала Анастасия.

Специалист семейного центра Москвы дал несколько советов, как можно научить детей грамотно обращаться с деньгами:

Придерживайтесь обговоренной суммы

Не стоит давать ребенку еще, если он потратил запланированный бюджет. В противном случае можно приучить к мысли, что родители всегда предоставят столько, сколько дети попросят. Научиться правильно обращаться с деньгами не получится.

Обсуждайте каждую прибавку и вычет

Ребенок должен понимать, в связи с чем увеличилась или уменьшилась сумма. Кроме того, если вначале он получает средства только на «удовольствия», то постепенно необходимо добавлять деньги на расходы, связанные с насущной необходимостью: например, ручки, тетради, краски и т. п.

Если ребенок тратит все сразу, разбивайте сумму

Стоит выдавать пропорционально меньше денег, но при этом чаще. Так дети научатся экономить то, что имеют, не приобретать бесполезные вещи, а откладывать на действительно нужные покупки.

— Финансовая грамотность, воспитанная в детстве, поможет человеку сбалансировано выстраивать бюджет. Не испытывая трудностей, ребенок сможет чувствовать себя в экономической безопасности и уверенно смотреть в будущее. Поэтому важно научить основам обращения с деньгами, — отметил Александр Шабанов.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют