Витражи воссоздали по кадру из фильма: как восстанавливают павильон «Химия» на ВДНХ

Татьяна Липатова, гендиректор и главный художник мастерской, где реставрируют витражи для павильона «Химия» на ВДНХ, показывает пробные образцы орнамента / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район Карта всех событий

Павильон № 6 «Химия» на ВДНХ закрыт на реставрацию. Мастера кропотливо восстанавливают его исторический облик. Некоторые элементы приходится воссоздавать заново, например, пятиметровые витражи.

История павильона началась в 1954 году. Изначально это была выставочная площадка достижений Литовской ССР. Но уже в 1964 году павильон переоборудовали и назвали «Химия». Научная экспозиция предполагала более строгие интерьеры, поэтому декоративные элементы с национальным литовским колоритом демонтировали. Но реставраторы вернут павильону былую красоту.

Так, недавно на крышу подняли воссозданные по архивным фотографиям и чертежам скульптуры колхозника и колхозницы. До этого реставраторы на фасадах здания уже восстановили два барельефа. На одном из них изображены доярка и свинарка, на другом — агрономы с урожаем. К большой удаче реставраторов в 1960-х годах барельефы заложили кирпичом, благодаря чему они и сохранились до наших дней. А вот от витражей, которые еще предстоит воссоздать, увы, не осталось ни стеклышка.

— В архивах и библиотеках мы нашли книги и альбомы с фотографиями нужных нам витражей, — говорит Татьяна Липатова, генеральный директор и главный художник мастерской, которой доверили реставрацию витражей. — Но все снимки черно-белые, а по описаниям витражи на павильоне были яркими, красочными.

Специалисты продолжили поиски и наткнулись на цветной документальный фильм, в который на несколько секунд попал павильон тогда еще «Литовской ССР». В папке с материалами, которые легли в основу проекта реставрации, хранится распечатанный стоп-кадр. Изображение немного размытое, но уже понятно, какие краски использовал художник. Позже в руки реставраторов попал снимок одного из витражей, который сейчас находится где-то в Литве. Неизвестно, тот ли это витраж, украшавший когда-то павильон ВДНХ, или его копия, но фотография помогла уточнить не только цветовую палитру, но и фактуру стекла.

— В орнаменте, например, автор использовал зеленое стекло с искрящимися звездочками, которое уже давно не производят, — рассказывает о тонкостях работы Липатова. — Но мы должны полностью воссоздать все, как было, поэтому будем сами печь такое стекло, чтобы повторить историческую фактуру.

Собрав всю информацию, реставраторы сделали эскизы, и после того как их утвердили, нарисовали витражи в натуральную величину на картоне.

— Вот так будет выглядеть один из медальонов, — Татьяна Липатова раскладывает на световом столе акварельный рисунок с изображением партизан. — Мы не просто взяли сюжет с фотографии, а досконально изучили, во что они были одеты, какое оружие держали в руках.

Всего на фасаде павильона будет три больших окна с витражами. Каждый их них посвящен определенному герою.

По центру изображена участница партизанского движения в Литве и Белоруссии в Великую Отечественную войну Марите (Мария) Мельникайте. Она стоит на фоне неба и своего родного города. Чтобы передать пейзаж с исторической точностью, реставраторы изучили в том числе архитектуру, виды Зарасая до начала и в годы войны.

На витраже справа, если разглядывать композицию как бы со стороны улицы, всматривается вдаль генерал армии Иван Черняховский. В Великую Отечественную войну войска под его командованием участвовали в Курской битве, в Киевской, Белорусской, Вильнюсской и других операциях. Витраж дополняет медальон с изображением поверженного Берлина.

И, наконец, слева стоит Винцас Мицкявичюс-Капсукас — революционер, публицист, литературный критик и политический деятель. При нем появилась Литовская Советская Социалистическая Республика. Витраж с этим героем дополняет медальон, на котором запечатлена «Победа пролетариата».

— Изображения складываются из множества элементов, — уточняет Липатова. — При этом каждая деталь, прежде чем она будет готова, расписывается и обжигается в печи при температуре 630 градусов до 8–10 раз.

Таким образом художники добиваются нужных оттенков, а рисунок застывает на стекле на века. В доказательство Татьяна показывает антикварный витраж XVII века.

При работе мастера также учитывают игру света. Одно и то же изображение в ясную и пасмурную погоду выглядит по-разному.

— Этим витраж и интересен, — говорит художник по стеклу Ксения Ржешевская. — Это живой материал, его состояние постоянно меняется. Поэтому рассматривать витражи можно часами.

Кстати, на ВДНХ уже можно полюбоваться восстановленными витражами на соседнем, пятом павильоне. По словам реставраторов, если встать напротив изображения, то оно может показаться серым, тяжелым. Но достаточно сделать несколько шагов в сторону — и витраж преображается, наливаясь золотистым, янтарным цветом.