С широкой душой: в столице стартует фестиваль «Московская Масленица»

Стажер одной из московских кузниц Лидия Самсонова показывает сувенирный бочонок, изготовленный столичными мастерами. На фестивальной площадке «Московской Масленицы» в Парке Горького азам кузнечного дела гостей праздника обучат профессионалы / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

17 февраля в столице стартует «Московская Масленица». Творческий, вкусный и сытный фестиваль проведут на 23 площадках во всех столичных округах, а программа удивит всех.

Масленая неделя начинается в Москве сегодня. В каждом округе столицы организованы свои центры притяжения, куда можно прийти всей семьей и поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах, посмотреть на шоу от именитых поваров, познакомиться с гастрономическими традициями российских регионов, побывать на концертах, да и в целом увлекательно провести время.

Одной из центральных площадок выбрана Пушкинская набережная в Парке Горького. Расписные домики, кованые таблички с узнаваемой надписью «Московские сезоны», красочная сцена и кузница — набор для широкого праздника получился замечательным.

Бирюзового цвета резные ворота, покрытые словно патиной, открываются с утра. Зазывают в гости посетителей: пора отправляться в большое путешествие по «Московской Масленице»!

— Наше путешествие не простое, — говорит кузнец Николай Осяев, — а по-настоящему историческое!

Молодой мастер предстанет перед гостями фестиваля в костюме новгородского кузнеца XI века. Научит ковать простые вещи — подкову на счастье, однозубую вилку, гвоздь для будущего дома. У каждой вещицы, которая выйдет из-под его молота и из-под ударов его учеников, есть своя легенда. Чаще всего нужные в хозяйстве вещицы, созданные из металла и с помощью огня и усердия, называли счастливыми. Такие обереги защищали и укрепляли дом и хозяйство. Сейчас они больше служат как сувениры.

— Их можно купить и готовыми. В расположенном на площадке шале можно найти также заколки, берестяные и деревянные бочонки, украшения для девушек и настоящие инструменты для мужчин, — рассказала стажер московской кузницы Лидия Самсонова.

Приобрести на площадке на Пушкинской набережной можно будет фермерские сыры, керамику ручной работы, а еще — попробовать вкусные блины. Символов солнца здесь обещают напечь с полсотни видов. В меню также морсы, горячие ягодные чаи, чебуреки, мясные и другие блюда.

А уж если у Москвы-реки начнете мерзнуть, то растопят ваше сердце и заставят пуститься ноги в пляс творческие коллективы. В их программе — песни и пляски.

Среди других центральных фестивальных локаций — ярмарки на площади Революции, Манежной и Тверской. На каждой обещают приготовить свои блины.

— Круглые, румяные, горячие блины — символ солнца, обновления и плодородия. Блинов на Масленицу много не бывает, а разнообразие начинок для них ограничивается лишь фантазией повара. Также посетителям фестиваля будет представлен огромный выбор сыров и других молочных продуктов, мясных и рыбных деликатесов, меда, сиропов и варенья, — сообщили в оргкомитете.

Большое внимание уделяется развитию детей. Так, в округах заработают на «Московскую Масленицу» павильоны, в которых ребята смогут научиться делать тематические игрушки, изучить народные музыкальные инструменты, попробовать себя в гончарном и столярном деле. Словом, Масленица обещает быть самой радушной и интересной!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг:

— «Московская Масленица» входит в состав цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». Впервые на общегородском уровне фестиваль был организован в 2017 году. С тех пор стал очень популярен, завоевав любовь москвичей и гостей столицы. Как и другие городские события, «Московскую Масленицу» посещают миллионы человек. Для них подготовлены выступления творческих коллективов, ремесленные и кулинарные занятия.