Первые среди профессионалов: у подкаста столичного колледжа тысячи слушателей

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Ведущие и приглашенные гости рассказывают слушателям о жизни в колледже и карьерных перспективах студентов.

Команда московского Колледжа сферы услуг № 3 разработала подкаст о среднем профессиональном образовании «Слушай. Кушай. Развивайся». Эпизоды монтируются в звукозаписывающей студии колледжа, которую создали специально для подкаста. Выпуски загружены на все доступные в России стриминговые площадки, включая самые популярные — «Яндекс.Музыка», VK и iTunes. Их прослушали уже более двух тысяч человек.

Основная аудитория — молодежь. Ведущие подкаста заявляют, что при выборе контента они изначально ориентировались на студентов.

На стриминговых площадках сейчас опубликовано два эпизода подкаста. Первый вышел перед новогодними праздниками, гостем выпуска стал мастер производственного обучения, выпускник Колледжа сферы услуг № 3 Никита Каташев. Он рассказал о своем первом трудоустройстве в сфере кулинарии и поделился профессиональными лайфхаками.

— Для колледжа это, прежде всего, новый опыт. Нужна определенная доля смелости, чтобы вывести образование в новый, непривычный формат подачи информации. Как только садишься в студии работать над выпуском подкаста, сразу хочется рассказать слушателям как можно больше полезной информации. Для этого нужно глубоко погрузиться в тему. Это здорово — передавать свой опыт студентам таким классным способом, — рассказал Каташев.

В январе колледж выпустил второй эпизод — под названием «Уникальная практика для уникальных детей». В нем рассказали об успехах студентов с ограниченными возможностями здоровья. В качестве гостя пригласили наставника и тренера Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» — Беллу Ходжаеву.

Подкаст получился автобиографическим и мотивационным. На примере историй Беллы Хаджаевой слушатели узнали, какие скрытые феноменальные кулинарные способности проявляют студенты на практике, и как проходят аттестации в колледжах. Например, если на экзамене ваше блюдо выкинули в мусорный мешок — это может быть наивысшая степень похвалы от шеф-повара-экзаменатора.

— Мы, естественно, не ждали такого от колледжа. Узнать биографию твоего любимого учителя, посмеяться над шутками, понять что-то на примере личной истории — это бесценно. Ты как будто находишься вместе с ведущим и гостем в одной комнате, но уже не как студент, а как равный товарищ: слушаешь, впитываешь. Очень удобно, что подкаст доступен на всех площадках, нужно только ввести название и включить воспроизведение, — поделилась впечатлениями Анастасия Прокопчук, студентка второго курса колледжа по направлению обучения «Кондитер сахаристых изделий».

Сейчас команда Колледжа сферы услуг № 3 работает над новым выпуском. Создатели планируют эпизод о российских детских и молодежных движениях. Подкаст «Слушай. Кушай. Развивайся» можно найти на всех сервисах, где доступны подкасты.