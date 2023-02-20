Участников проекта «Московское долголетие» приглашают на занятия в районные центры «Место встречи»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Занятия проекта «Московское долголетие» для активных горожан старшего поколения проходят на базе более чем 1,3 тысячи различных организаций. Этот список постоянно пополняется новыми площадками. С 2022 года в рамках «Московского долголетия» открыты группы в районных центрах «Место встречи» проекта ADG group.

Занятия для москвичей старшего поколения проходят в семи центрах по 15 направлениям активностей: информационные технологии, вязание на спицах, валяние из шерсти, рисование, английский и китайский языки, уроки по красоте и стилю, лекции по истории культуры чая, психология и коммуникации, основы нутрициологии, ландшафтный дизайн, эмоциональный интеллект, настольный теннис и другие.

— За пять лет работы проекта «Московское долголетие» в столице сформировалась уникальная инфраструктура для досуга, образования, творчества и здорового образа жизни старшего поколения. В каждом районе города открыты группы по более чем 30-ти направлениям активностей, что позволяет нашим участникам выбирать занятия максимально близко от места проживания. Во многом этому способствует заинтересованность различных организаций в сотрудничестве с «Московским долголетием». На данный момент занятия проекта проходят на базе столичных школ, вузов, спортивных залов, культурных центров, библиотек и других площадок. В прошлом году нашими партнерами стали также районные центры «Место встречи» — бывшие кинотеатры, преобразившиеся в уютные пространства для досуга жителей. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, тем более наши проекты объединяет единая цель — создание комфортных условий для добрососедства и досуга горожан, — говорит заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

17 февраля в одном из районных центров прошел день открытых дверей. Для гостей были организованы мастер-классы по художественно-прикладному творчеству и макияжу. Преподаватель Анна Стрижакова рассказала о курсе по вязанию, а также продемонстрировала базовые техники вязания на спицах.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Обучение идет с нуля. Сначала изучаем петли, потом переходим к простым маленьким изделиям и так постепенно доходим до свитеров. Мы регулярно изучаем новые приемы и рисунки. Однако стоит понимать, что даже если вы вяжете по одной и той же схеме, у вас не получится одинаковых изделий. Эмоции, которые вы вкладываете в вещь, отразятся в цветовой гамме или в рисунке. Именно поэтому каждое изделие уникально, — отмечает Анна Стрижакова.

Также гости центра смогли посетить творческую выставку, на которой были представлены работы, созданные в рамках курса «Вязание на спицах». Второй мастер-класс провела преподаватель направления «Красота и стиль» Анастасия Коробейникова и рассказала о базовых техниках нанесения макияжа и принципах правильного ухода за кожей лица, рук и волосами.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Записаться на занятия в центры «Место встречи» можно в ближайшем территориальном центре социального обслуживания. Контакты ТЦСО указаны по ссылке. Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все горожане старшего возраста: женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Занятия бесплатные и проходят в каждом районе столицы.