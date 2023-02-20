Колледж полиции подготовит сотрудников безопасности для аэропорта

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Москва, улица Фабрициуса, 26 Карта всех событий

Столичный Колледж полиции и компания «Шереметьево Безопасность» подписали партнерское соглашение. Оно предусматривает сотрудничество в области подготовки профессиональных кадров для обеспечения безопасности в аэропортах и на воздушных судах.

— Мы сделали важный шаг, направленный на интеграцию профессионального обучения с ключевыми работодателями столицы. Взаимодействие будет развиваться сразу по нескольким направлениям. В учебную программу колледжа будут включены новые образовательные курсы по обеспечению транспортной безопасности. Студенты получат возможность проходить практику и трудоустраиваться в Международный аэропорт Шереметьево. Сотрудничество предусматривает взаимные стажировки, программы повышения квалификации, а также совместные культурные и спортивные мероприятия, направленные на повышение престижа профессии, — рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Ирина Швец.

Курсанты будут совершенствовать профессиональные навыки на полигоне «Досмотровая». Он оснащен самым современным оборудованием, используемым в аэропортах и других транспортных системах страны для обеспечения безопасности пассажиропотока. А сотрудники аэропорта смогут повысить свою квалификацию в колледже.

Документ подписали директор Колледжа полиции Сергей Михайлов и генеральный директор «Шереметьево безопасность» Николай Ипатов.

— Для обеспечения транспортной и авиационной безопасности аэропорта Шереметьево необходимо большое количество подготовленных профессионалов различного профиля. Вот уже более двадцати лет мы обучаем специалистов на базе собственного Учебного центра по авиационной и транспортной безопасности, который является самым передовым и технологически оснащенным в стране. Уверен, что сотрудничество с Колледжем полиции позволит ещё эффективнее комплектовать наши подразделения, а колледж, в свою очередь, получит возможность усовершенствовать обучающие программы применительно к специфике аэропортов, — отметил Николай Ипатов.

Сергей Михайлов провел для гостей экскурсию по учебному заведению. Они ознакомились с материально-технической базой, программами подготовки курсантов, посетили профильные мастер-классы. В колледже созданы все условия для подготовки специалистов для системы МВД.

Студенты и беспилотники

Новая программа сотрудничества с компанией «Шереметьево безопасность» — не единственный формат вовлечения курсантов Колледжа полиции в мир авиации. В учебном заведении активно развивается направление работы с беспилотниками. Так, с 13 по 22 февраля здесь проходит комплексный экзамен по программе «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом» в рамках отдельного трека «Сила России» в режиме соревнований «Кибердром».

Учащиеся колледжей и вузов силовых ведомств России демонстрируют свои знания в области устройства, конструкции, применения и управления БПЛА, а также показывают навыки прохождения трассы по заданному маршруту с облетом препятствий на определенной высоте и приземлением в определенный квадрат. В числе участников – команды Колледжа полиции и Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука.

Студенты, успешно сдавшие экзамен, получат свидетельства государственного образца на присвоение профессии «Оператор наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами», а также возможность выступить в 1/4 финала всероссийского конкурса «Кибердром».

«Кибердром» организован Национальной ассоциацией производителей техники общего назначения по инициативе Минпромторга России. Координатор соревнований — Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.И. Жуковского».

Студентам московских колледжей помогают организовать начало карьерного пути в крупных компаниях города. Колледжи регулярно заключают соглашения о сотрудничестве со столичными предприятиями. Например, студенты образовательного комплекса градостроительства «Столица» могут проходить практику в крупнейших строительных компаниях Москвы. Многие студенты колледжей, проходящие такую практику, впоследствии получают предложения о трудоустройстве. В прошлом году 10 студентов Московского колледжа бизнес-технологий проходили практику в компании «Кронштадт», которая производит в том числе беспилотники нового формата, и остались на предприятии в качестве сотрудников.

Колледжи модернизируют программы подготовки под реальные запросы рынка труда и требования потенциальных работодателей к молодым специалистам. Например, в 2022 году в Московском индустриальном колледже появилось очно-заочное отделение «Информационные системы и программирование», а также увеличен объем профессиональных дисциплин у студентов специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» под запрос компании «ПИК Комфорт». Прошлым летом столичные колледжи завершили подготовку специалистов по обслуживанию электробусов, по работе с теплоснабжением в рамках умного дома, по производству бетонных работ с помощью 3D-принтера.