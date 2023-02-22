Путь к карьере мечты: как служба занятости помогает горожанам трудоустроиться в востребованные сферы

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Столичная служба занятости помогает горожанам найти себя и реализовать самые амбициозные карьерные планы. Воспользоваться ее сервисами могут все желающие совершенно бесплатно.

— Центр «Моя работа» помогает горожанам найти подходящую работу в соответствии с уровнем образования, квалификацией, наличием опыта. Мы учитываем запрос соискателя, его цели и потребности. На основе этого адресно подбираем для него вакансии, составляем индивидуальный карьерный сценарий. В зависимости от ситуации в него может входить разный набор сервисов. Например, выпускникам вузов и ссузов помогаем найти первую работу, мамам — перезагрузить карьеру после декрета, людям старшего возраста — адаптировать свои навыки и опыт к реалиям рынка труда. Благодаря такому подходу за 2022 год мы трудоустроили около 100 тысяч человек, а 17 тысяч горожан зарегистрировали статус самозанятого и открыли свое дело при поддержке службы занятости. Ждем всех желающих в наших флагманских центрах и районных отделах трудоустройства, — рассказал первый заместитель директора центра «Моя работа» Роман Никитин.

В службе занятости соискателю оказывают всестороннюю поддержку. Карьерные консультанты помогают составить продающее резюме, подобрать подходящие вакансии, правильно позиционировать себя на собеседовании, ярко преподнести свой опыт и достижения и трудоустроиться в перспективные сферы.

Самый активный тренд 2023 года — это промышленность. Растущий спрос на специалистов с рабочими и инженерно-техническими профессиями обусловлен импортозамещением и локализацией производств в нашей стране. Кроме того, в числе отраслей с высоким спросом на сотрудников — сфера услуг, ретейл, транспорт и логистика, а также ИТ.

60-летний Юрий Плясуля полтора года искал работу в одном из регионов РФ. За это время он нередко сталкивался с недобросовестными работодателями. В итоге он решился на переезд в Москву и за содействием в поиске надежного работодателя обратился в службу занятости.

— По образованию я инженер радиоэлектронной аппаратуры, но у меня был большой перерыв в работе по специальности. В интернете нашел информацию о столичном Центре занятости населения «Моя работа» и записался на прием. Карьерный консультант, который меня курировал, предложил несколько вакансий. Выбрал наиболее подходящий вариант по условиям и уровню заработной платы. Это была позиция разнорабочего в группе компаний «Аурат», которая производит коагулянты для очистки питьевой воды. Карьерный консультант договорился с работодателем, оперативно прошел собеседование. В отделе кадров компании учли мой большой опыт и знания и предложили позицию электромонтера. Сейчас работаю уже второй месяц, вижу результат своего труда и перспективы. Благодарю карьерного консультанта за помощь в трудоустройстве и чуткое отношение. При ее поддержке мне удалось найти достойную работу, которая меня полностью устраивает, — рассказал Юрий Плясуля.

Чтобы найти работу мечты, многим понадобятся специальные сервисы. Тем, кто только определяется с будущей профессией, будет полезно профориентационное тестирование. Желающим сменить сферу деятельности тесты помогут выявить профессиональные и личностные компетенции, понять свои склонности. Безработные москвичи, мамы с детьми дошкольного возраста и горожане старше 50 лет могут получить направление на обучение и бесплатно освоить востребованную профессию.

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Для того, чтобы узнать о возможностях рынка труда, прокачать навык составления резюме и самопрезентации на собеседовании, справиться со стрессом и выгоранием соискатели могут посетить тренинги и деловые игры от карьерных экспертов. Они проводят также и индивидуальные консультации, где помогают кандидату составить карьерный сценарий и выработать план действий на пути к трудоустройству.

Артур Погосян долгое время работал на управленческих позициях в различных организациях. Через знакомых и в интернете он искал схожую позицию и не планировал менять карьерную траекторию. Но, обратившись к карьерному эксперту центра «Моя работа», наконец, решился на перемены.

— Всю жизнь интересовался искусством — посещал выставки, музеи, учился на курсах, читал профильные книги. Но никогда не рассчитывал на то, что увлечение станет профессией. Обращение к карьерному эксперту центра «Моя работа» Светлане Семеренко стало для меня началом пути к мечте. Мы с ней провели аудит и доработали резюме с учетом моих интересов. Карьерный эксперт провела со мной несколько психологических тестов, в том числе по авторским методикам. Они еще раз подтвердили мои склонности к работе в сфере искусства. Светлана глубоко погрузилась в специфику выставочной деятельности, помогла мне выработать правильное позиционирование в этой нише. Например, я расценивал свои авторские арт-туры по музеям как хобби, а на самом деле это характеризует меня как профессионала. Благодаря Светлане мне удалось найти свой первый проект. Сейчас сотрудничаю с одной из галерей современного искусства в качестве куратора и готовлю для них выставку. Моя концепция заказчику понравилась, сейчас мы согласовываем технические детали. Надеюсь, что уже весной экспозиция будет открыта для зрителей, — отметил Артур Погосян.

Служба занятости помогает и тем, кто хочет работать на себя. Во флагманском центре «Моя работа» на улице Шаболовка реализуется уникальная экосистема «Самозанятость в руки». Для всех желающих проводятся индивидуальные консультации, тренинги и вебинары. Специалисты помогают оформить самозанятость и искать клиентов в новом статусе.

Центр поддерживает и тех, кто хочет открыть ИП или ООО. Им помогают собрать все необходимые документы, зарегистрировать юрлицо, получить компенсацию на печати и бланочную продукцию и найти первых заказчиков.

Владимир Воликов 11 лет работал в иностранной компании, которая в прошлом году ушла с российского рынка. Сразу после этого он обратился в центр «Моя работа», чтобы получить направление на курс интернет-маркетинга. С того момента его карьерный вектор сильно изменился.

Владимир Воликов / Фото: Личный архив

— Долгие годы занимался продажами банкоматов и даже не задумывался о том, чтобы начать собственное дело. Сразу после увольнения из зарубежной компании тоже искал работу по найму. Но затем обратился в службу занятости, чтобы бесплатно освоить востребованную профессию интернет-маркетолога. В конце обучения приобрел заинтересовавшую меня франшизу и уже никаких иных вариантов кроме развития собственного дела даже не рассматривал. За помощью в оформлении ИП пришел во флагманский центр «Моя работа» на улице Шаболовка. Специалист на индивидуальной консультации объяснил мне, какие документы нужно собрать, как использовать новую автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), как выстроить процессы и привлекать клиентов. Мне помогли открыть собственное дело без лишних хлопот. С сентября занимаюсь организацией нейротренингов по управлению эмоциями. Всегда интересовался психологией и саморазвитием, а большой опыт в продажах помогает мне находить общий язык с разными людьми. Знания, полученные на курсе по интернет-маркетингу, оказались очень важны для продвижения моего проекта, — рассказал Владимир Воликов.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 территориальных отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг открыты по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, работает по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.