Город, где нечего бояться

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московская полиция подвела итоги 2022 года и назвала самые безопасные округа столицы.

По данным ГУ МВД России по Москве, благодаря слаженной работе столичных полицейских удалось добиться очередного снижения преступности на 3,8 процента. Также сократилось число грабежей, хулиганств, краж и угонов автомобилей. Число наркопреступлений стало меньше на 5,8 процента.

Улучшить ситуацию, как сообщили в столичном Главке, удалось в том числе благодаря развитию программы «Безопасный город».

— С помощью камер городского видеонаблюдения в прошлом году было раскрыто 9,1 тысячи преступлений, — сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Все более безопасными становятся и московские дороги: число погибших и пострадавших в авариях снизилось на 9,4 процента.

— Большую роль, я думаю, сыграли комплексы видеофиксации. Когда водителю начинают приходить «письма счастья» со штрафами, он поневоле начинает ездить по правилам, — рассуждает автоэксперт Виктор Гавриленко.

А вот еще цифры, способные приятно удивить. В 2012 году в Москве зафиксировали 13 тысяч случаев угона, а в 2022-м — 10 лет спустя — число таких преступлений составило всего 948. В чем дело? Сейчас на дорогах столицы работает почти четыре тысячи камер. Комплексы видеофиксации помогают не только фиксировать нарушения правил, но и отследить маршрут угнанной машины.

— Нейросеть автоматически проверяет автомобили и их госномера на соответствие учетным данным, — пояснил Виктор Гавриленко. — Если выясняется, что авто едет с чужим госномером, полиции дается сигнал на задержание водителя.

Данные с видеокамер позволяют быстро вычислять квартирных воров, уличных хулиганов и карманников. Таким образом, высокие технологии позволяют делать жизнь в столице безопаснее.

Столичные полицейские также назвали округа с самым низким числом совершенных преступлений: это Зеленоград, ТиНАО и ЮгоЗападный округ. А больше всего преступлений совершается в ЦАО. В центре слишком большой людской трафик, что и сказывается на показателях.

КОРОТКО

Пополнили ряды

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по Москве состоялся торжественный выпуск 138 слушателей. Они прошли первоначальную подготовку и теперь будут служить в столичной полиции. Большая часть выпускников — 111 человек — пополнят ряды патрульно-постовой службы.

Случаются часто

В Общественной палате России состоялся круглый стол, посвященный профилактике дистанционных преступлений. Как отметил первый замначальника Главного следственного управления столичной полиции Александр Галицкий, в Москве такие преступления составляют 38 процентов от всех регистрируемых.

Вернули деньги

Забывчивый 58-летний житель столицы оставил в вагоне на Сокольнической линии метро сумку, где были документы и 75 тысяч рублей. Этим воспользовался 40-летний гость столицы из Ростовской области. Забрав деньги, он выкинул чужую сумку и документы. Столичным полицейским удалось разыскать похитителя и вернуть деньги владельцу.

Ветеран МВД Юрий Фадеев в музее боевой славы / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Интерес приходит во время похода в музей

В годовщину вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля, в Центре патриотического воспитания района Северное Бутово бывшие афганцы провели патриотическое занятие для школьников.

Перед ребятами выступил руководитель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор в отставке Николай Тутрин.

— Ровно 33 года назад советские войска покинули Афганистан, где до этого 10 лет подряд выполняли интернациональный долг, — рассказал он школьникам.

Боевой офицер, участвовавший в нескольких военных конфликтах, после ухода в отставку понял, что молодое поколение мало знает о тех событиях, поэтому решил организовать в родном районе Северное Бутово центр патриотического воспитания, а в нем открыть музей боевой славы.

Большая часть экспозиции посвящена памяти воиновинтер-националистов, служивших в Афганистане. Сбором информации о них занимался ветеран МВД Юрий Фадеев. Он сам служил в Афганистане.

— Выяснив, что в Афганистане погибли семь человек из Бутова, я разыскал их фотографии, и мы сделали стенды с информацией о каждом, — поделился Юрий.

При поиске информации он познакомился с матерью пропавшего без вести Константина Габараева. Женщина хотела найти могилу сына, даже ездила для этого в Афганистан, но, увы, поиски результата не дали.

— Теперь мы постоянно приглашаем ее на наши мероприятия, стараемся делать все возможное, чтобы она не чувствовала себя одинокой, — рассказал Юрий.

А с тех пор, как один из активистов Совета ветеранов, Михаил Кононенко создал поисковый отряд «Ратник» и стал выезжать со школьниками в места боев Великой Отечественной войны, в музее выставляют и вещи, которые поисковики находят в Калужской и Тверской областях.

— На экскурсиях для школьников мы в основном рассказываем об участниках Афганской войны, — продолжает Фадеев. — Но когда ребята видят экспонаты времен Великой Отечественной и узнают, что они найдены их сверстниками, у них возникает интерес к истории. А некоторые даже записываются в поисковый отряд.