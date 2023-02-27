Выстраивать общение со сверстниками подростков научат в столичных семейных центрах

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Общение с ровесниками влияет на самооценку подростка и будущую жизнь в обществе. Но выстраивание диалога со сверстниками может стать непростой задачей в силу переходного возраста. Как психологи семейных центров столицы помогают ребятам развить навыки коммуникации, рассказывает специалист семейного центра «Истоки» Евгения Энгельгардт.

В семейный центр обратилась Нина, мама 14-летней Камиллы. По словам женщины, школьница замкнулась в себе, не хочет ни с кем общаться, свободное время предпочитает проводить дома. Раньше дочь гуляла с одноклассницей Яной, но та переехала, и подруги перестали видеться. Родители старались помочь подростку, предлагали вместе посмотреть кино или съездить за город, но понимали, что девушке необходимо общение со сверстниками.

Специалист провел сессию индивидуальных психологических консультаций с Камиллой. Выяснилось, что она была уверена в том, что у нее больше ни с кем не сложится такого доверия и взаимопонимания, как с Яной. Она переживала, что другие одноклассники не идут на контакт, а где еще искать друзей, девушка не знала. Психолог помог школьнице проработать негативные чувства и эмоции, объяснил, что поддерживать коммуникацию со сверстниками можно и нужно, даже если они не войдут в, так называемый, ближний круг общения.

Камилле предложили принять участие в проекте «Школа общения». На занятиях специалисты помогали подросткам решать проблемы, связанные с пониманием себя и окружающих. Участники развивали навыки конструктивной коммуникации, учились брать ответственность за свои поступки и противостоять давлению.

Участвуя в проекте, Камилла не только нашла новых друзей, но и приобрела уверенность в себе. Она смогла наладить общение с одноклассниками, выстроила приятельские отношения. Школьница начала проводить много времени со сверстниками, стала более веселой и открытой.

— Сначала подумала, что страшно идти в незнакомое место. Но все же, следуя рекомендациям психолога, согласилась принять участие в проекте «Школа общения». Уже на первой встрече с ребятами в клубе поняла, как ошибалась, когда переживала, что меня не примут. На занятии почти сразу нашла общий язык с несколькими девочками. Мы понимаем друг друга с полуслова, поэтому уверена, что сможем выстроить крепкую дружбу, — поделилась Камилла.

Психологи семейных центров Москвы отмечают, общение с друзьями или товарищами имеет для подростка большую ценность. Особенности коммуникации напрямую зависят от самооценки и представления школьника о себе. Проработать эти факторы помогают в подростковых клубах семейных центров.

Например, на занятиях в театральной студии «Импровизация» ребята не просто учатся актерскому мастерству, а познают себя, развивают эмпатию и приобретают навыки самопрезентации. Специалисты рассказывают, как выражать чувства через выступления на сцене, объясняют и показывают различные техники ораторского искусства.

Для гармоничных отношений со сверстниками, подросткам необходимо развивать позитивное мышление. На занятиях стендап-клуба «Smile Home» ребята учатся прорабатывать негативные переживания, выражать их через юмор, искать во всем позитив. Участники вместе работают над упражнениями, придумывают шуточные сценки, весело проводят время и находят настоящих друзей.

Также важно, чтобы подростки умели грамотно формулировать и выражать мысли. В дискуссионном клубе «А поговорим?» специалисты помогают развить коммуникативные навыки. Подростки устраивают словесные соревнования, учатся подбирать аргументы и отстаивать позицию. Обсуждают различные темы, делятся опытом и впечатлениями, находят друзей и единомышленников.

— В переходном возрасте мнение сверстников может стать более авторитетным, чем позиция родителей и других взрослых. Подростка необходимо научить выстраивать общение с ровесниками для гармоничного развития. Также важно, чтобы члены семьи понимали и поддерживали на этом пути, чаще хвалили, говорили теплые слова и внимательно слушали. Тогда и самооценка школьника будет стабильной и адекватной, что в свою очередь, тоже способствует налаживанию отношений с окружающими, — отметила Евгения Энгельгардт.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.