Как столичный центр занятости «Моя работа» помогает москвичам открыть свое дело

Москвичка Вера Гончаренко показывает одну из первых моделей своего собственного бренда одежды. Этот бизнес ей помогли открыть во флагманском центре занятости «Моя работа» на улице Шаболовке / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В субботу, 25 февраля, флагманскому центру «Моя работа», который помогает москвичам открыть свое дело, исполнилось два года. «Вечерняя Москва» узнала, чем привлекает людей самозанятость.

Флагманский центр занятости населения «Моя работа», расположенный по адресу улица Шаболовка, 48, за два года помог 28 тысячам москвичей открыть свое дело. В офисе горожанам, желающим работать на себя, специалисты помогают освоить азы предпринимательской деятельности.

— На площадке центра мы создали уникальную экосистему полного цикла «Самозанятость в руки», которая позволяет соискателям реализовать свои бизнес-идеи и начать работать на себя: стать самозанятыми, зарегистрировать ИП или ООО, — отметила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

По ее словам, образовательная программа включает в себя сразу три основных механизма: консультации по открытию собственного дела, профориентацию и обучение предпринимательским навыкам, помощь в поиске потенциальных заказчиков и клиентов.

— Совместно с партнерами мы помогаем москвичам не просто зарегистрироваться в новом статусе, а почувствовать себя уверенно на предпринимательском пути, выйти на окупаемость и эффективно развивать бизнес, — подчеркнула Александра Александрова.

В частности, будущих предпринимателей на тренингах, вебинарах, курсах, бизнес-интенсивах, открытых отборах учат выстраивать бизнес-процессы, разрабатывать эффективную маркетинговую и рекламную стратегию, контролировать доходы и расходы и быстро выйти на окупаемость. За два года работы флагманский центр занятости «Моя работа», уточнила первый замглавы департамента, провел около 900 таких мероприятий.

За помощью в центр обратилась москвичка Вера Гончаренко. Долгое время она работала в сфере закупок, но попала под сокращение.

— Узнала о центре от знакомых, которые его очень рекомендовали. И действительно, мне помогли открыть бизнес, — поделилась она.

Много лет Вера мечтала создать свой бренд одежды, заниматься дизайном, но не знала, с чего начать, как сделать первый шаг в мире предпринимательства.

— Специалисты подробно рассказали, как выбрать форму юридического лица, составить бизнес-план, вести учет доходов и расходов, помогли заполнить и все необходимые документы, — рассказала она.

Теперь москвичка готовится выпустить свою первую коллекцию одежды для девушек от 25 лет. Бизнес открыла вместе с сестрой. Вера отвечает за дизайн моделей, выкройки, подбирает ткани. Сестра помогает отшивать одежду. Прибегают и к помощи сторонних сотрудников.

— Сейчас делаем сайт и налаживаем контакты с магазинами, — добавила Вера.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество самозанятых в Москве растет: на 1 января 2023 года их число превысило 1,23 миллиона человек, а суммарный доход за 2022 год достиг 276,4 миллиарда рублей. Сервисы центра «Моя работа» наиболее популярны среди молодых людей. Их среди посетителей — 50 процентов. При этом каждый десятый, воспользовавшийся экосистемой «Самозанятость в руки», — старше 50 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Багреева, министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города:

— Налог на профессиональный доход стал одним из наиболее удобных налоговых режимов для людей, которые желают работать не по найму, платить налоги и иметь возможность подтвердить доход, например для получения кредита. Самозанятыми становятся бывшие наемные сотрудники, которые решили работать на себя, а также предприниматели, пожелавшие перейти на более комфортный для них налоговый режим. Его преимуществом, помимо низких налоговых ставок, является простота регистрации.