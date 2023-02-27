Школа боевых искусств «ДоДзе» открылась в Северо-Восточном административном округе

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Ярославском районе вновь распахнула двери школа боевых искусств «ДоДзе». «Вечерняя Москва» побывала у юных каратистов и узнала, какие еще секции здесь скоро откроются.

Новая территория спорта в столице — школа боевых искусств «ДоДзе» открылась на Холмогорской улице после капитального ремонта. Во время проведения строительных работ были полностью переоборудованы залы для занятий боевыми единоборствами.

Кроме того, помещение оснастили новыми спортивными снарядами и другим необходимым инвентарем для занятий.

— Сегодня мы располагаем всем необходимым современным оборудованием и комфортабельными залами, чтобы проводить тренировки любого типа и уровня, — говорит президент РОО ДЮСиФК «Возрождение», старший тренер школы боевых искусств «ДоДзе» Денис Семенов.

К слову, сегодня в школе работают не только спортивные секции — самбо, боевое самбо, карате и другие. Здесь также открыто и танцевальное направление — современная хореография, которая включает такие стили, как контемпорари, брейк-данс и другие. Поэтому, посещая эту школу, юные жители Ярославского района могут развивать свои таланты не только в боевых искусствах, но и в танцах.

На сегодняшний день детскую школу боевых искусств уже посещают более 30 человек. Шесть дней в неделю, с понедельника по субботу, юные спортсмены с удовольствием спешат на занятия. Среди них восьмилетний Антон Андин, который занимается карате уже несколько лет. Несмотря на свой юный возраст, Антон уже поставил перед собой большую цель.

— Хочу занять первое место на соревнованиях, которые скоро будут проводиться. У меня его никогда еще не было, — говорит он.

Как рассказывает Антон, для этого он тренируется в зале четыре часа в неделю. А еще занимается физкультурой дома.

— Потому что я хочу быть сильнее своего противника. Дома делаю приседание, качаю пресс и еще люблю уроки физкультуры в школе, — объясняет он.

До начала тренировки еще минут десять, а на татами уже вышел и начал индивидуальную разминку второклассник Андрей Шмелев. По словам его бабушки Валентины Киселевой, которая пришла вместе с внуком, он в дни занятий просто не может дождаться их начала.

— Не бежит, а просто летит в свой клуб, так ему здесь нравится, — говорит Валентина Эмировна.

Тем временем в зале начинается тренировка — ближайшие два часа ребята проведут на татами. После обязательной разминки они приступят к отработке приемов и ударных техник.

— Основная цель каждого занятия — это прежде всего исправление тех ошибок, которые я вижу у них на соревнованиях, — говорит тренер школы боевых искусств «ДоДзе» Александр Хорсик. — Каждое выступление мы внимательно смотрим, потому что записываем их на видеокамеру. Затем детально прорабатываем, обсуждаем. А уже после этого проводим работу над ошибками на татами — чтобы не допускать их в дальнейшем. У каждого из ребят своя тактика, свой темп боя. Кто-то более мягкий и эластичный, кто-то, наоборот, жесткий. Поэтому каждому, чтобы добиться победы, нужно день за днем совершенствовать свою тактику и технику.

Как отмечает Александр Хорсик, хороший спортсмен-каратист — это тот, у кого есть характер.

— У моих ребят он есть, однозначно! — уверенно говорит он. — А остальному научим.

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В ближайшее время на территории школы боевых искусств «ДоДзе» планируется открытие нескольких групп проекта «Московское долголетие». Люди старшего возраста здесь смогут выбрать для себя занятия по различным направлениям. В школе будут работать такие секции, как настольный теннис, зумба, йога, цигун, суставная гимнастика и другие.