В центрах московского долголетия продолжается городская ярмарка клубов

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

20 февраля в центрах московского долголетия стартовала общегородская ярмарка клубов, приуроченная к празднованию Масленицы. Принять участие в мероприятиях ярмарки могут все желающие. Гости поделились своими впечатлениями и рассказали, какие активности в центрах московского долголетия уже успели посетить.

В ЦМД «Алексеевский» прошло открытие масленичной недели. Посетители приняли участие в ярмарке ремесел, которую провела лидер клуба «Территория творчества» Марина Дорофеева.

Под руководством активистки гости делали масленичную куклу-оберег.

— Очень рада принять участие в ярмарке ремесел, провести мастер-класс как для постоянных участников мероприятий нашего центра, так и для новых посетителей. Каждый из гостей сделал своими руками маленькую куклу, которая будет беречь дом от невзгод, сохранять покой и создавать уют, — поделилась Марина Дорофеева.

Москвичка Алина Александрова принимала участие в мастер-классе от клуба «Территория творчества» впервые.

— Узнала о мероприятии накануне, заинтересовалась и решила прийти. Сама умею и шить, и вязать, но игрушку-оберег делала впервые! Очень интересный и приятный опыт. Собираюсь продолжить посещать ЦМД «Алексеевский», — рассказала женщина.

В ЦМД «Бибирево» для гостей активисты организовали большую программу, в которой приняли участие как постоянные посетители центра, так и гости.

— В Центр московского долголетия «Бибирево» хожу уже давно. Здесь мне очень нравится: всегда с радостью и улыбкой встречают сотрудники, предлагают интересные занятия. Мы с другими активистами помогли в организации праздничных мероприятий к Масленице, а также сами приняли в них участие вместе с новыми посетителями. С удовольствием делали куколку-оберег, потом пили чай и пели частушки. Еще в центре проходили спортивные соревнования, очень шумные и веселые. Я всегда ухожу отсюда в хорошем настроении, — поделилась Валентина Аброськина, активная участница клуба «Волшебный клубок» ЦМД «Бибирево».

Москвичи, которые увидели центр впервые, заинтересовались его работой и уже отметили занятия, на которые хотели бы ходить регулярно.

— Впервые побывала в ЦМД «Бибирево», позвали на ярмарку клубов. Теперь жалею, что так долго ходила мимо и не заглядывала! Сам центр очень красивый. Сотрудники провели для всех посетителей экскурсию по локациям. Посмотрела, как делают кукол из ткани, была на кинопоказе. Планирую ходить сюда заниматься на фитнес-мяче, приду на лекции и концерт, — отметила жительница столицы Ольга Карпова.

В Центре московского долголетия «Орехово-Борисово Южное» в понедельник прошел кулинарный мастер-класс.

— В первый день масленичной недели, конечно, принято печь блины и угощать ими друзей. В этот день мы с лидерами кулинарных клубов делились своими рецептами по приготовлению различных блинов друг с другом и новыми посетителями, — рассказала Ирина Фахурдинова, лидер клуба «Здоровое питание» ЦМД «Орехово-Борисово Северное».

После мероприятий появились и желающие создать свои собственные объединения.

— В рамках ярмарки нам провели большую экскурсию по всем локациям центра и рассказали о клубах разных направлений, которые создали сами москвичи. Узнав, что могу организовать свой клуб, сразу решила попробовать. Вместе с единомышленниками планирую рассказывать о путешествиях по самым разным местам, — сообщила Валентина Иванова.

Ярмарка клубов в центрах московского долголетия продлится до 1 марта включительно.

Расписание мероприятий ярмарки клубов, а также еженедельный онлайн-календарь клубных встреч размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробнее узнать о каждом из мероприятий можно по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44.