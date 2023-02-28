Московских младшеклассников приглашают на интерактивную олимпиаду по математике

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В соревновании могут участвовать все школьники с первого по пятый класс независимо от уровня подготовки: им предложат задачи разной степени сложности.

Учеников с первого по пятый класс приглашают на онлайн-олимпиаду «Я люблю математику». Она пройдет с 28 февраля по 28 марта. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте до 28 марта включительно. Соревнование организуют Центр педагогического мастерства (ЦПМ) столичного Департамента образования и науки и «Яндекс.Учебник».

Школьникам предстоит решить виртуальные задачи различного формата: проложить оптимальный маршрут для персонажей, ответить на вопросы нейросети, запрограммировать роботов или установить систему защиты в помещениях. В некоторых заданиях есть частичное оценивание: дети получают баллы, даже если не справились с задачей полностью, а только продвинулись в ее решении. Задания олимпиады объединяют общий сюжет и герои. По словам организаторов, такой подход помогает снизить у школьников тревожность по отношению к математике и позволяет им поверить в свои силы.

На решение заданий дается 60 минут. Выполнить их ученики могут в любой день установленного срока на стационарном компьютере или смартфоне.

— Современные школьники привыкли к мультимедийным и интерактивным элементам не только в жизни, но и в учебном процессе. Поэтому задания олимпиады «Я люблю математику», в которых присутствует яркий игровой элемент, точно смогут увлечь участников. Стоит помнить, что интерес к учебе и любознательность формируются в начальной школе. И мы ждем не только тех ребят, кто уже любит математику, но и тех, кому она еще не очень близка. Важно, что задания помогут пробудить в них интерес к этому предмету, ведь сегодня он точно пригодится каждому ученику, а в старших классах в Москве для школьников создано много возможностей изучать математику на углубленном уровне — например, проект «Математическая вертикаль». Поэтому мы приглашаем всех младшеклассников обязательно попробовать свои силы. Ведь каждое верное решение — это маленькая, но достойная победа», — отметил научный руководитель ЦПМ Иван Ященко.

Разбор заданий и результаты будут доступны в личном кабинете после завершения тура. По итогам олимпиады все участники получат сертификаты, а учителя — благодарственные письма.

Олимпиада мотивирует школьников изучать математику. А педагогам интерактивный формат соревнования помогает разнообразить привычную программу и повысить вовлеченность детей в учебный процесс.

В Москве активно развивается система доступного и качественного базового математического образования. Школьники могут проходить обучение в классах проекта «Математическая вертикаль» и предпрофессиональных классах. Эти проекты помогают обеспечивать школьникам многоцелевую предпрофильную подготовку по математике и предметам из смежных областей. Также дети регулярно посещают массовые олимпиады.

Ученики, которые только начали интересоваться математикой, физикой и другими естественными науками, могут посещать кружки и дополнительные занятия на базе школ и вузов города. Для тех, кто серьезно занимается профильными предметами и уже заявил о себе на олимпиадах, ЦПМ проводит лекции, семинары, сборы и интенсивы. Узнать о них подробнее можно на сайте центра.