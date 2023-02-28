«Мой Дом — Москва»: начался фестиваль национальных культур для учащихся столицы

Фестиваль «Мой дом — Москва» / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Участники пришлют работы, раскрывающие культуру и традиции народов Российской Федерации.

На онлайн-площадках Московского дворца пионеров проходит фестиваль национальных культур «Мой дом — Москва». К участию в конкурсах фестиваля приглашаются столичные школьники и студенты колледжей в возрасте от 7 до 21 года. Желающие должны до 14 мая создать и прислать свои видео- или фотоматериалы, отражающие особенности культуры и традиций народов Российской Федерации.

Участники соревнуются в восьми номинациях. Например, в секции «Национальная кухня» они рассказывают об уникальных рецептах, особенностях приготовления, сервировки и употребления национальных блюд. А в направлении «Национальный костюм/коллекция» демонстрируют процесс изготовления, декорирования и особенности ношения народной одежды. В музыкальных направлениях участники рассказывают о национальном музыкальном инструменте или исполняют песни на родном языке с переводом на русский. Также конкурсанты выступают с художественным чтением произведений, исполняют народные танцы, демонстрируют предметы быта, живопись и роспись в номинации по декоративно-прикладному искусству. На номинацию «Фотоконкурс «Моя Москва» подаются авторские фотографии, показывающие Москву как город, в котором живут, трудятся и отдыхают люди разных национальностей. В этом году конкурсы проходят в заочном формате.

Мероприятие направлено на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие народов России, приобщение детей и молодежи к историческому многонациональному наследию. Подведение итогов и выбор победителей состоятся не позднее 31 августа 2023 года. Помимо конкурсов, в рамках фестиваля проходят гала-концерты и Дни национальных культур — выступления представителей различных национальных диаспор, например, День финно-угорской культуры и День гагаузской культуры,

Московский фестиваль «Мой дом — Москва» проводится с 2016 года. Ежегодно в нем принимают участие 15 тысяч человек. Организуют фестиваль столичные Департамент образования и науки и Департамент национальной политики и межрегиональных связей.

Прочитать о мероприятии подробнее и подать заявку на участие в нем можно на странице фестиваля.