В столице прошел первый день праздничного марафона в честь юбилея проекта «Московское долголетие»

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

27 февраля в столице стартовал пятидневный марафон «Пятиборье «Московского долголетия». В первый день 129 команд из всех районов города сразились в интеллектуальной битве. Соревнования проходили во всех 11 административных округах столицы. Всего в интеллектуальной викторине приняло участие 645 человек.

Квиз состоял из трех раундов и 45 вопросов. Первый тур был посвящен Москве и ее истории, во втором раунде участники проекта должны были ответить на вопросы о долголетии, а третий тур позволил участникам квиза вспомнить героические страницы истории России.

Москвичи старшего поколения, которые посещают пешие и автобусные экскурсии в рамках «Московского долголетия» отметили, что быстро справились с первым блоком вопросов, поскольку теперь знают намного больше интересных фактов о городе благодаря занятиям.

— В квизах мы участвуем часто — прекрасное времяпрепровождение. Дать правильные ответы на первый блок вопросов про Москву нам очень помогли увлекательные экскурсии по столице на «Добром автобусе» — там мы узнаем много всего интересного про наш любимый город. Сегодня смогли в полной мере применить эти знания на практике, — говорит капитан команды района Матушкино Алла Шевченко.

Игроки рассказали, что старались подготовиться к турниру заранее: читали книги, смотрели различные документальные фильмы, некоторые команды даже проводили тренировочные игры. Также каждая из 129 команд самостоятельно выбрала название и креативно подошла к символике, кто-то даже принес с собой талисманы. Например, вязаные игрушки в виде мудрых сов и сердца.

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Участники проекта «Московское долголетие» — это люди разных профессий: учителя, инженеры, военные, научные сотрудники, врачи, экономисты, историки и другие. Они отметили, что опыт помогает в интеллектуальных состязаниях, а во время турнира они узнали много новых фактов из разных сфер друг от друга.

— В нашей команде почти все оказались учителями. Были педагоги русского языка и литературы, истории, директор школы и один научный сотрудник. Готовилась к игре тщательно, перечитала множество литературы. Вопросы были очень интересные, а во время обсуждения ответов каждый из нас узнал много новых фактов из других профессиональных областей, — говорит капитан команды района Рязанский Нина Патракова.

Праздничная неделя в честь юбилея проекта «Московское долголетие» продлится до 3 марта. Всех горожан и участников проекта приглашают присоединиться к мероприятиям.