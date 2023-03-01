«Абилимпикс» помог москвичке раскрыться в творчестве и получить первую работу

Москвичка Ксения Сасик / Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Ежегодно в Москве проходит чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В столице это движение развивается на базе столичного центра «Профессионал». Во время соревнований на одной площадке объединяются активная, творческая молодежь, начинающие специалисты, столичные эксперты в сфере трудоустройства, представители бизнеса. Чемпионат предоставляет участникам возможности в саморазвитии, поиске себя, помогает найти новых друзей и интересную работу.

Москвичка Ксения Сасик узнала о чемпионате «Абилимпикс» от специалиста территориального центра социального обслуживания «Можайский». Студентка факультета декоративно-прикладного творчества и педагогики Московского городского педагогического университета решила принять участие в соревнованиях. Девушка с детства занималась изобразительным искусством, поэтому выбрала для соревнований знакомую компетенцию — «Художественный дизайн».

— Для меня участие в чемпионате — это выход из зоны комфорта. Переживала, что не справлюсь с конкурсным заданием по художественной росписи посуды. Все-таки смогла получить удовольствие от творческого процесса. Увидела, насколько эти соревнования важны для детей и молодых людей с ограничениями здоровья. Здесь ребята могут проверить свои силы. Бояться ничего не нужно — тут всегда помогут и подскажут, — рассказала Ксения.

После чемпионата девушка сосредоточилась на учебе, а когда окончила вуз, начала заниматься поиском работы. В столичном центре занятости москвичке помогли составить резюме и подготовиться к собеседованию. Изучив базу вакансий, Ксения откликнулась на одну из них, и практически сразу получила предложение от работодателя. Сейчас она работает делопроизводителем в Центре качества профессионального образования.

— Чемпионат дал мне профессиональные знания и навыки. Получила большой опыт в коммуникации, преодолении неуверенности, а самое главное, «Абилимпикс» вдохновляет на помощь другим. Вот и в работе мне больше всего нравится помогать людям. Когда они обращаются ко мне и получают идеально подготовленные документы, вижу их радость и чувствую благодарность с их стороны, — поделилась героиня.

Творчество Ксения не забросила. Именно оно привело ее в московское движение «Абилимпикс», подарило вдохновение, возможность найти себя, стать увереннее и помогать людям. Сейчас ИЗО, декоративно-прикладное искусство, художественный дизайн — главный способ для перезагрузки и отдыха для девушки.

СПРАВОЧНО

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди людей с особенностями здоровья «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию к получению образования, содействие трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

Организаторами регионального чемпионата в Москве выступают столичный Департамент труда и социальной защиты населения и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре учебного центра «Профессионал». Оператор чемпионата — Департамент образования и науки города Москвы. За восемь лет проведения чемпионатов «Абилимпикс» в них приняли участие более 6 тысяч москвичей.