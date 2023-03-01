В Музее Победы обсудили перспективы развития патриотического туризма

Участница круглого стола Ольга Романова решила угостить коллег городецким пряником, испеченным в Нижегородской области по 300-летнему рецепту / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

1 марта в Музее Победы состоялся круглый стол на тему «Актуальность патриотического туризма в 2023 году». Эксперты обсудили перспективы развития направления и актуальные тенденции.

Число туристических маршрутов патриотической направленности увеличивается, а готовые экскурсионные программы постоянно обогащаются новыми элементами, об этом рассказала руководитель Всероссийской ассоциации патриотического туризма Инна Удовенко.

— В последнее время отмечается тенденция на интерактивные программы, включенные в экскурсии. А также на иммерсивные променады, когда с участниками экскурсии работают актеры. Это не просто театральное представление. На иммерсивной экскурсии участник выходит из роли зрителя и становится полноправным участником представления на определенную историческую тематику, — рассказывает Инна Удовенко. — Такие нововведения помогают ребенку как можно глубже погрузиться в события прошлого нашей страны. Более того, они развивают познавательные способности: память, внимание, воображение.

В последнее время среди жителей и гостей столицы набирает популярность экскурсионный маршрут «Москва военная», подчеркнула Инна Удовенко.

— Туристов этого маршрута познакомят с историей столицы в период Великой Отечественной войны, — отмечает Удовенко. — Вместе с экскурсоводами туристы прогуляются по Красной площади, где им расскажут о подготовке к первому параду Победы.

А еще в рамках экскурсии расскажут историю создания гимна праздника Победы, написанного через 30 лет после первого парада.

Немало патриотических экскурсий разрабатываются и в российских провинциях.И они способны впечатлить даже москвичей. Об этом рассказала руководитель столичного туристического агентства Ольга Романова.

— Популярность набирает передвижная выставка о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны, которая расположена в вагонах «Поезда Победы», — говорит Ольга Романова. — Это иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся поезде.

Романова подчеркнула, что краеведческие путешествия по стране также играют важную роль в патриотическом воспитании детей.

— Например, Городец в Нижегородской области все больше привлекает внимание туристов, — добавляет Романова. — Ведь в этом городе есть артель, где изготавливают печатные пряники по рецепту с 300-летней историей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Гагарин, руководитель комитета по культурно-познавательному туризму Российского союза туриндустрии:

— Наша задача состоит в том, чтобы программы патриотического туризма, которые разрабатывают ведомства и организации, были интересны подрастающему поколению. Поэтому важно избегать формальных подходов к разработке турмаршрутов. Создавать их с учетом особенностей восприятия информации современными детьми.