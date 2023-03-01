Будущие кадры для отрасли растим вместе с вузом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Провести цифровую трансформацию отрасли без образовательной программы невозможно.

Московский государственный строительный университет активно участвует в формировании кадрового резерва строительной отрасли.

— Над подготовкой кадров мы плотно работаем вместе с Попечительским советом МГСУ, возглавляет который Марат Шакирзянович Хуснуллин. Я тоже вхожу в состав этого совета. Для студентов вуза общими усилиями мы разработали уникальную программу обучения по специальности цифрового инженера производственно-технического отдела (ПТО) — профессии, которой прежде в стране не было. Но такие специалисты очень нужны, так как департамент уже перешел на цифру, вся нормативная и исполнительная документация на каждый объект разрабатывается и потом хранится не на тысячах листов бумаги, а в электронном архиве, — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Цифровой инженер ПТО» — это бесплатный курс, в ходе которого можно ознакомиться с деятельностью Департамента строительства и его подведомственных организаций, получить знания в области современных тенденций, перспектив и практических технологий цифровизации инвестиционно-строительной деятельности, изучить особенности работы с исполнительной документацией в цифровом формате, раскрыть современные методы осуществления строительного контроля и сопутствующих работ, а также проверить на практике полученные навыки работы со специализированным программным обеспечением организации работы ПТО — Exon. Программа предусмотрена для студентов последних курсов бакалавриата и специалитета, а также для студентов магистратуры.

Студенты, успешно прошедшие обучение, получают возможность трудоустроиться в одну из организаций строительного комплекса Москвы, пройти производственную практику, разместить резюме в специальной базе для подведомственных и подрядных организаций, которые находятся в поиске инженеров ПТО.

Также выпускники программы имеют возможность общения с потенциальными работодателями с целью выбора наиболее подходящих условий и формата работы.

— Вот уже более 10 лет строительная отрасль по праву считается ведущим вектором преображения Москвы, задающим темп развития всему городу. Нельзя не отметить, что стремительное развитие строительство получило с приходом на должность мэра Москвы Сергея Собянина, который неоднократно подчеркивал значимость интересов жителей города в каждом принимаемом им решении — для еще более безопасной, комфортной и интересной жизни москвичей и гостей столицы. Мощным трендом, который уже сегодня определяет будущее строительной отрасли, стала цифровизация всех процессов строительства как одна из основных задач реализации стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. Поэтому мы регулярно ищем пути развития и совершенствования. Внедряем цифровые технологии, задаем новые профессиональные и качественные ориентиры отрасли. Мы оперативно реагируем на изменения и комплексно обучаем сотрудников новым технологиям, — отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ФАКТ

С начала бесплатного курса «Цифровой инженер ПТО» для студентов Московского государственного строительного университета обучение прошли 235 старшекурсника. На конец 2022 года 76 из них уже получили предложения о работе по специальности.