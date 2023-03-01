Какие дороги ведут к дому мечты

Для новоселов Гришиных очень важна хорошая транспортная доступность их района / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

При проектировании кварталов по программе реновации большое внимание уделяется транспортному обеспечению этих территорий.

В рамках реализации программы будет построено несколько сотен километров дорог и внутриквартальных проездов. Это будут хоть и небольшие, локальные трассы, но очень важные для создания районных дорожных связей.

Уже готов проект строительства дороги по программе реновации в районе Солнцево — она пройдет от разворотной площадки общественного транспорта по улице Юлиана Семенова. Предусмотрено строительство Проектируемого проезда № 8162.

Здесь будет организовано двустороннее движение автомобилей, обустроены парковочные карманы. С одной стороны новая дорога будет примыкать к проезду № 1152, а с другой — заканчиваться разворотной площадкой и круговым проездом шириной 5 метров. Для организации безопасного движения сформируют наземные нерегулируемые пешеходные переходы, а для маломобильных граждан создадут условия для комфортного передвижения: обустроят тротуары шириной не менее 2 метров, наземные тактильные указатели, пониженный бортовой камень.

Запланировано и создание в ближайшее время улично-дорожной сети для целого квартала, строящегося в столичном районе Люблино по реновации. Новый автомобильный проезд появится на участке от Краснодонской улицы до здания на ул. Верхние Поля, 13, корп. 2.

Улично-дорожную сеть и коммуникации построят для новых домов по программе реновации в поселении Десеновское НАО Москвы и городского округа Троицк. Здесь появится 6 улиц, по четырем из них проложат маршруты общественного транспорта.

— За счет продуманного формирования сети улиц, бульваров, проездов и остановок общественного транспорта улучшится доступность школ, детских садов, и других объектов социальной инфраструктуры, — отмечает руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

ЦИФРА

11 метров — предельная ширина тротуаров, что учитывает интересы и маломобильных граждан.