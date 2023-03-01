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Пересадочный узел экономит время и создает настроение

Максим Иванов
Город
Пересадочный узел экономит время и создает настроение
Транспортно-пересадочный узел «Окружная» станет еще одним полноценным крупным вокзалом на севере столицы / Фото: Mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) — одно из ключевых направлений развития транспортной инфраструктуры столицы.

— Для комфортного перемещения по городу важно не только построить метро и дороги, реконструировать железнодорожную инфраструктуру, но и увязать все это в единый узел, что позволит пассажирам совершать пересадку быстро, с максимальным комфортом и равномерно распределить нагрузку между различными видами транспорта, — ранее отмечал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

За прошлый год в городе создано семь ТПУ, среди которых «Окружная», «Печатники», «Минская», «Фонвизинская», «Технопарк», «Ходынское Поле» и «Дмитровская». В течение двух лет в Москве появится еще 29 новых транспортно-пересадочных узлов. Каждый ТПУ уникален, проектируется с учетом потребностей жителей близлежащих районов и транспортной загруженности. Обычно в состав транспортно-пересадочного узла входят автовокзалы, здания конечных станций городского транспорта, разворотные площадки, павильоны для наземного транспорта, парковки, пешеходные переходы. Вместе с тем появляются и новые благоустроенные пространства с разнообразной инфраструктурой.

— Мы объединяем различные виды транспорта в единую систему, создавая ТПУ, и благодаря этому пассажиры могут максимально удобно сделать пересадку, экономя время в пути. Строительство уже ведется на девяти площадках, еще для семи готовится градостроительная документация, — отмечает мэр Москвы Сергей Собянин.

Например, в границах ТПУ «Некрасовка», который введут в эксплуатацию в этом году, помимо транспортной инфраструктуры, уже открыт ландшафтный парк, обустроены пешеходные дорожки. В этом году будет достроен современный дворец спорта «Некрасовка».

— Активное развитие различных видов транспорта в столице требует их интеграции и увязки в единую систему. Для этого в городе строятся транспортно-пересадочные узлы, которые обеспечивают максимально удобную пересадку, а также экономят время, необходимое на дорогу, — говорит заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Москва Андрей Бочкарев
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