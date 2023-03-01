Социальные объекты района будут доступны всем горожанам

Мастер спорта по легкой атлетике, тренер по спринту Павел Блинов в новом спортивном центре / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Растущими темпами возводится в Москве социальная инфраструктура. В 2011–2022 годах в городе было сдано 900 соцобъектов, каждый 10-й из них построили в 2022 году.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, всего в 2022 году было сдано 102 объекта социального назначения.

— Для сравнения: в 2021 году было построено 95 социальных объектов. При этом мы не снизили темпов ввода жилых площадей — при запланированных 4,9 миллиона квадратных метров их построено почти 6,8 миллиона, — отметил Сергей Собянин.

Учреждения социальной инфраструктуры проектируются с учетом современных требований и находятся поблизости от жилых домов, создавая новые точки притяжения для горожан. Например, в районе Северное Бутово, на ул. Грина, вл. 1, корп. 3, в 2024 году запланирована сдача в эксплуатацию культурно-досугового центра. Уже ведутся подготовительные работы. Здание будет поделено на три зоны: зрелищную, клубную и административную. В первой расположится концертный зал на 300 мест. Вторая зона (клубная) предназначена для занятий рисованием, танцами и пением. Третья зона — административно-техническая.

— Многофункциональный культурно-досуговый центр станет передовой площадкой для творческого развития москвичей. Здесь откроют студию раннего развития детей. Эта зона станет прекрасным местом для семейного досуга. Каждому найдется занятие по душе, — подчеркнул Сергей Собянин.

Строительство спортивных объектов — еще одно важное направление городской политики.

— Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит, в конечном итоге, и увеличении продолжительности жизни. Именно поэтому в столице идет активное строительство не только объектов подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров, где смогут заниматься спортом все горожане, — рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном построили в прошлом году на территории Колледжа по подготовке социальных работников в Бутырском районе, на ул. Большая Новодмитровская, 63. Бассейн, игровой и тренажерный залы смогут посещать как учащиеся колледжа, так и жители района. Главные входы в здание выполнили с уровня земли, что делает его не только удобным для маломобильных людей, но и более открытым и современным. Маломобильные люди также смогут пользоваться для погружения в воду специальным подъемником.

В этом году по программе «Спорт Москвы» планируется ввести 7 объектов. Среди них — дворец спорта в Некрасовке, который объединит под одной крышей помещения для занятий по 12 видам спорта, а также экстрим-зону.

Еще одним знаковым объектом станет просторный современный комплекс на улице Лескова в районе Бибирево — проект, реализуемый для Училища олимпийского резерва имени Гомельского. Свой спортивный корпус построят и для волейбольной школы «Ника» — сейчас спортсмены вынуждены проводить тренировки на сторонних площадках. Также в этом году будут сданы футбольное поле в 9-м микрорайоне Зеленограда, ФОКи в Алтуфьеве, Внукове и в Северном Бутове.

Одним из ключевых направлений работы по обеспечению противопожарной безопасности является строительство пожарных депо. В этом году в районе Тропарево-Никулино, на улице Академика Анохина, вл. 8, введено в эксплуатацию трехэтажное здание пожарного депо с гаражом на 5 пожарных машин. Для сотрудников оборудовали тренажерный зал, комнаты отдыха. Обустроена учебно-тренировочная башня. Сейчас в столице строятся еще два пожарных депо: в поселке Северном (СВАО) и на улице Западной (ВАО).

Еще одно депо возведут на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».

— Вместе со сданным ранее на той же территории зданием отдела полиции новый объект обеспечит безопасность жителей и всей городской инфраструктуры, — отметил Рафик Загрутдинов.

КСТАТИ

Дворец бракосочетания появится в районе Митино, на ул. Дубравной, вл. 50/1. По форме здание будет напоминать официальную эмблему московского ЗАГСа в виде двух колец и буквы М. Для отделки фасадов выбран нарядный светлый оттенок. Внутри здание разделят на две части: для проведения торжественных церемоний и рабочую, что позволит не пересекаться потокам сотрудников и посетителей. На территории у ЗАГСа обустроят парковку, а также построят беседку-ротонду для фотосессий.