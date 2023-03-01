Школа и детский сад станут частью единого образовательного комплекса

Новый детский сад открылся в городе Московский (ТиНАО), ул. Георгиевская, 8 / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В столице высокими темпами продолжается реализация программы правительства Москвы по строительству новых образовательных учреждений.

Потребность в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования в городе по-прежнему сохраняется, в том числе из-за активного строительства нового жилья. Кроме этого, в столице появляется все больше молодых семей, которые необходимо обеспечить новыми школами и детскими садами. С каждым годом строительство объектов образования становится масштабнее, а сами объекты получают большую площадь и количество мест. В планах до 2025 года — сдать в эксплуатацию более 60 детских садов и школ.

Как отмечают в столичном Департаменте строительства, в этом году планируется построить более 20 объектов образования.

Новый тренд, который появился в строительстве образовательных учреждений в последние годы — это возведение целых образовательных комплексов, в состав которых входят и школы (учебные корпуса) и детские сады. Подобный подход позволяет не только грамотно оптимизировать территорию, но и упростить строительство и эксплуатацию самих зданий.

Например, новые детский сад и корпус школы построены в рамках единого кластера в 17-м квартале динамично развивающегося района Некрасовка (ЮВАО). Трехэтажное здание нового детского сада на 275 мест возвели на улице Маресьева. В 11 группах обустроены раздевалки, игровые, спальни, буфеты и другие помещения. Малыши смогут посещать залы для занятий музыкой и физкультурой, а также научиться плавать в бассейне, который оборудовали инструкторской, лабораторией анализа воды и кабинетом медсестры.

На улице Маршала Еременко сдан в эксплуатацию школьный корпус на 350 мест, построенный по индивидуальному проекту. Кроме учебных кабинетов, на первом этаже расположены просторные вестибюли, зоны отдыха, обеденный зал с пищеблоком и зал для мероприятий. В здании также предусмотрены лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания и ИТ-полигон.

Образовательные комплексы, состоящие из нескольких объектов, будут построены в этом году в Ватутинках, сюда войдут школа на 1200 мест и детский сад на 350 мест.

В экспериментальном жилом районе Чертаново Северное возведут учебный корпус на 300 мест и детский сад на 125 мест.

В Молжаниновском районе появятся школа на 1100 мест и детский сад на 350 мест, жители района очень ждут эти объекты.

ЦИФРЫ

36 детских садов, 20 школ, 9 спортивных сооружений и другие соцобъекты построены в 2022 году.