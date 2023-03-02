Премьеру мюзикла в честь юбилея проекта «Московское долголетие» посетили более 2,3 тысячи человек

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

1 марта в честь юбилея проекта «Московское долголетие» в сети кинотеатров «Москино» состоялась премьера музыкального фильма «Миссия Долголетие». Картина рассказывает историю об обычных москвичах старшего поколения, которые смогли изменить свою жизнь и сейчас их главная миссия — продвигать философию непрерывного развития для других жителей всей вселенной. Фильм снят в жанре музыкальной фантастики, в нем пересекается несколько эпох: прошлое, настоящее и будущее.

Начинается фильм в кабине космического корабля в 2073 году, на борту которого участники «Московского долголетия» летят устанавливать дружбу с «долголетами» из другой галактики и вспоминают, как зарождался проект. Далее каждый эпизод рассказывает о различных историях из жизни участников «Московского долголетия».

Премьеру мюзикла посетили около 2,3 тысячи человек.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— 1 марта проект «Московское долголетие» отметил свой первый юбилей — пять лет. Его участники взяли на себя важную миссию — на своем примере показывать, что активный образ жизни является залогом долголетия. Мюзикл стал уже вторым полнометражным фильмом «Московского долголетия», в котором главные роли исполняют не профессиональные актеры, а горожане старшего поколения. Они вошли в историю проекта, став победителями различных творческих конкурсов, а сейчас увековечили свои достижения для будущих поколений, — говорит заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Все музыкальные номера исполнили звезды проекта «Московское долголетие» в дуэте с известными артистами кино и эстрады: Олегом Газмановым, Екатериной Гусевой, Виктором Добронравовым, Александром Серовым, Люсей Чеботиной, группой ВИА «Самоцветы», Алексеем Гоманом и другими. Хореография и танцевальные номера были поставлены и исполнены участниками «Московского долголетия».

Например, сводный хор проекта «Московское долголетие» исполнил популярную композицию «Солнце Монако» вместе с ее автором и исполнителем Люсей Чеботиной.

Номер для хора выбран не случайно, песня «Солнце Монако» уже стала фирменной в их репертуаре. Участники проекта отметили, что сначала скептически относились к современным песням, которые им предложил хормейстер, а сейчас молодежные хиты — это главная отличительная черта хора.

Большинство участников проекта оказались на профессиональной съемочной площадке впервые, а одним из самых ярких впечатлений для них стали совместные номера с их кумирами. Во время съемок произошло много курьезных и смешных моментов, но самым счастливым и запоминающимся стало рождение третьего внука у одной из участниц. О важном событии для семьи она узнала прямо на съемочной площадке.

В киномюзикле снялась Раиса Абдуханова, которая, кроме выступлений на различных конкурсах и концертах проекта «Московское долголетие», два раза становилась участницей известных вокальных телевизионных шоу. Раиса рассказала, что съемки в мюзикле позволили исполнить ее заветную мечту. Она давно является поклонницей творчества Олега Газманова и благодаря «Московскому долголетию» ей удалось познакомиться с любимым исполнителем и спеть с ним дуэтом.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

СПРАВКА

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат: очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно в центре социального обслуживания своего района или центрах госуслуг «Мои Документы», а также заполнив специальную форму на портале mos.ru/age в разделе «Как стать участником».