Под защитой людей: как столичные экологи сохраняют окружающую среду

Начальник эколого-просветительского комплекса «Лосиная биостанция» национального парка «Лосиный Остров» Иван Юткин дает лакомые ветки лосихе Дине. Она с удовольствием ест молодые побеги осины, ивы, клена, липы, рябины, особенно если на них уже появились почки / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

3 марта во всем мире отмечают День дикой природы. В Москве в честь этой даты проходит экомарафон. На экскурсиях, лекциях и мастер-кассах расскажут о флоре и фауне столицы.

Марафон продлится по 7 марта. О животных Москвы расскажут в парке «Москворецкий», о правилах поведения в дикой природе напомнят в экошколе «Кусково» и на других природных территориях. К слову, примерно половину нашего мегаполиса, и это не считая Троицкого и Новомосковского округов, занимают зеленые массивы. В границах Москвы также расположена часть национального парка «Лосиный Остров», где в естественных условиях обитают разные виды животных, в том числе лоси и пятнистые олени. Последних завезли в Подмосковье еще в 1970-х годах, и сегодня в «Лосином Острове» живут порядка 200 особей. Специалисты ведут учет животных. Так, лосей — около 50, из них примерно 15 обосновались в той части парка, которая находится в Москве.

— Для поддержки популяции животных, обитающих на территории парка, в зимний период работают подкормочные площадки. Ежедневно копытным привозят сено и зерно, — рассказал начальник эколого-просветительского комплекса «Лосиная биостанция» Иван Юткин. — Также на территории «Лосиного Острова» установлены солонцы — специальные кормушки, в которые выкладывается соль. Она нужна копытным для улучшения пищеварения.

Кроме того, сама «Лосиная биостанция» занимается передержкой животных. Как правило, это лоси, которые попали в беду. Там им оказывают необходимую помощь и после того, как животные полностью восстановятся, отпускают на волю.

Сейчас на биостанции живут два лося. Самку по кличке Дина несколько лет назад нашли возле трассы совсем малышкой — ей было всего 2–3 недели. Специалисты ее выходили, вырастили и отправили на свободу. Но с наступлением холодов она всегда возвращается на биостанцию.

— Также у нас живет лось Алексей, — добавил Юткин. — Мы привезли его осенью 2021 года после ДТП, у него был перелом передней левой ноги.

К счастью, он уже почти полностью оправился, и с наступлением тепла специалисты примут решение о его выпуске.

В Москве, помимо национального парка, зверей и птиц в их естественной среде обитания можно увидеть на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Только за последние десять лет по решению столичных властей в городе создано 45 заказников, природно-исторических парков и памятников природы.

Так, недавно в городе взяли под охрану долину реки Лихоборки. Там обитают редкие для столицы огарь, озерная лягушка и европейский крот. Забота о природе приносит позитивные результаты. В лесопарках Москвы встречаются виды, которые ранее считались утраченными. Среди них, например, летяга и седой дятел. Кроме того, в городе есть программы по восстановлению популяций сапсана, зайца-беляка и русака.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Москве 146 ООПТ общей площадью около 20 тысяч гектаров. На природных территориях столицы встречаются больше 2130 видов растений и мохообразных, а также 3270 видов животных и других живых организмов. В Красную книгу Москвы включены 573 вида животных, растений и грибов. Из них 34 вида зарегистрированы впервые на территории города, еще 16 видов считались давно исчезнувшими.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— Москва прилагает массу усилий для улучшения качества окружающей среды и сохранения дикой природы. За счет модернизации предприятий и новых экологичных видов транспорта снижается уровень загрязнения воздуха. Также бережно сохраняется естественная природа и биоразнообразие. Для улучшения состояния окружающей среды в городе реализуют специальные программы. Кроме того, чтобы обратить внимание москвичей на необходимость бережного отношения к окружающей среде, ведется эколого-просветительская работа.