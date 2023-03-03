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«Школа серебряного предпринимательства»: в центрах московского долголетия завершился пилотный этап проекта

Павел Гриднев
Город
«Школа серебряного предпринимательства»: в центрах московского долголетия завершился пилотный этап проекта
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В феврале 2023 года в столице стартовал проект «Школа серебряного предпринимательства» для горожан старшего поколения, который был организован совместно с центрами московского долголетия и ГБУ «Малый бизнес Москвы».

На протяжении месяца участники клубных формирований изучали основы предпринимательства, учились генерировать идеи, мотивировать себя и других, а также разбирали различные юридические аспекты по открытию бизнеса и вопросы продвижения продукта.

Во время курса активистам помогали опытные консультанты и спикеры из ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

— У жителей столицы старшего возраста появилась прекрасная возможность повысить свою финансовую и правовую грамотность. На занятиях проекта «Школа серебряного предпринимательства» они разбирали особенности управления бизнесом, понятие маркетинга и многое другое. Сотрудники из ГБУ «Малый бизнес Москвы» провели для наших активистов занимательные лекции совместно со специалистами МЕГИ. По итогам 12 выпускников школы примут активное участие в ярмарке на площадке торгового центра, где смогут применить полученные знания на практике, — Владимир Каменских, заместитель руководителя центров московского долголетия.

Активисты, прошедшие курс, примут участие в ярмарке 4 и 5 марта на торговой площадке МЕГА Теплый Стан, где смогут применить полученные знания на практике и попробуют реализовать свою продукцию, которую сделали на встречах самоорганизованных клубов в центрах московского долголетия.

— С удовольствием прошла курс проекта «Школа серебряного предпринимательства», узнала много совершенно новой для себя информации, которая надеюсь мне поможет в будущем реализовать себя в качестве предпринимателя. Выражаю благодарность организаторам курса за возможность осуществить мечту, — Марина Куртеева, активная участница ЦМД «Московский».

Информация о центрах московского долголетия, список адресов есть на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности можно узнать по номеру телефона единой справочной службы: +7 (495) 870-44-44 и на страницах в социальных сетях.

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