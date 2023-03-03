Вдохновение и польза: как служба занятости помогает женщинам начать работать на себя

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

6 марта во флагманском центре занятости населения «Моя работа» на улице Шаболовка, д. 48 состоится фестиваль женского предпринимательства «Бизнес-девичник». На бесплатное мероприятие приглашают женщин, которые уже делают первые шаги в собственном бизнесе или только планируют начать работать на себя.

— Альтернативные формы занятости очень популярны среди женщин, которые обращаются в службу занятости. Для них открытие своего дела — возможность воплощать в жизнь собственные бизнес-идеи, монетизировать хобби, самостоятельно регулировать график и нагрузку, выбирать заказчиков. Служба занятости помогает женщинам реализовывать предпринимательский потенциал. В преддверии Международного женского дня мы впервые проведем фестиваль «Бизнес-девичник». Это уникальная возможность получить полезные знания о предпринимательстве, задать экспертам все интересующие вопросы, познакомиться с единомышленниками, получить заряд мотивации и вдохновения в праздничной атмосфере, — рассказал первый заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин.

Перед гостями «Бизнес-девичника» выступят владельцы и основатели компаний, психологи, тренеры, мотивационные спикеры и другие приглашенные эксперты из разных сфер.

Весь день для участниц будут проводиться тренинги для прокачки бизнес-навыков и вдохновляющие встречи, посвященные саморазвитию, спорту, уходу за собой, воспитанию детей и ораторскому мастерству. Карьерные эксперты службы занятости проведут интерактивные игропрактики «Управленческий поединок» и «Предназначение — твое ценностное преимущество».

Также в программе индивидуальные консультации по самозанятости и бизнесу, запись видеовизиток при поддержке карьерного консультанта, стилизованная фотозона, макияж от профессиональных визажистов, танцевальный флешмоб и выставка проектов самозанятых предпринимательниц — клиентов службы занятости.

Записаться на «Бизнес-девичник» можно на сайте центра «Моя работа».

Во флагманском центре занятости на улице Шаболовка создана экосистема полного цикла «Самозанятость в руки». Здесь соискателям предлагают индивидуальные консультации по организации собственного дела, тестирование на уровень предпринимательских способностей, бизнес-тренинги и помощь в регистрации нового статуса и поиске первых клиентов.

Открыть собственное дело во флагманском центре «Моя работа» на улице Шаболовка помогли маме троих детей Марии Коцюрба. Она давно планировала работать на себя, чтобы не тратить время на дорогу в офис, иметь возможность самостоятельно выстраивать график и заниматься воспитанием детей. За помощью в достижении своей цели Мария обратилась в столичную службу занятости.

— Раньше работала по найму в сфере пищевого производства. Последние пять лет занималась воспитанием детей. Но сейчас задумалась о том, чтобы работать с удобством для себя и успевать заниматься семейными делами. Сначала по направлению службы занятости бесплатно освоила специальность 3D-дизайнера в учебном центре «Профессионал». Затем обратилась во флагманский центр «Моя работа» на улице Шаболовка, чтобы оформить самозанятость. На индивидуальной консультации мне подробно объяснили, как платить налоги и формировать чеки. Затем специалист помог мне зарегистрировать этот статус. Сейчас занимаюсь 3D-дизайном. Пока собираю портфолио и ищу заказы у знакомых. Планирую продвигать личный бренд, как только у меня будет больше кейсов, — рассказала Мария Коцюрба.

Успешно реализует себя в собственном деле и москвичка Екатерина Чубарова. После увольнения она обратилась в Центр занятости населения «Моя работа». Екатерина знала, что здесь ей точно помогут сделать новый шаг в профессиональном развитии.

— Попала к внимательному и отзывчивому карьерному консультанту Марии Цветковой в офисе трудоустройства Куркино. Рассказала ей, что уже несколько лет планировала начать собственное дело, но не решалась. Сомневалась из-за того, что всю жизнь работала по найму и у меня не было предпринимательского опыта. Мария прислушалась к моим пожеланиям и направила на тестирование, тренинги, вебинары и на индивидуальную консультацию во флагманский центр «Моя работа» на улице Шаболовка. Там меня курировала замечательный специалист Гульнабат Бердыева. Она подробно ответила на все вопросы, объяснила различия между разными формами ведения бизнеса и помогла мне оформить самозанятость. Работаю в этом статусе уже почти год: оказываю информационные и маркетинговые услуги. Благодарна сотрудникам центра «Моя работа» за возможность развиваться в карьере по-новому, — отметила Екатерина Чубарова.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 территориальных отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг открыты по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, работает по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1. Для соискателей старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт специализированный центр занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1, с. 1.