Московские дворцы и центры творчества приглашают провести весенние каникулы с пользой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные учреждения дополнительного образования запланировали развлекательные и познавательные программы для школьников на время весенних каникул.

С 7 по 13 марта центр медиатехнологий образовательного комплекса «Воробьевы горы» откроет для столичных школьников 10–17 лет выездную Медиасмену, которая пройдет в образовательном центре «Команда». Участвуя в мастер-классах, тренингах и мастерских по направлениям кино, теле- и радиожурналистики дети смогут прокачать профессиональные навыки и стать частью самой большой медиапрограммы 2023 года. Юные журналисты создадут собственные ролики, фильмы, мультимедийные проекты, фотографии, узнают больше о кино- и видеопроизводстве, телевидении, радио, интернет-платформах. Все это позволит им на практике попробовать свои силы в разных профессиях медиасферы.

С 13 по 18 марта центр социальных компетенций «Диалог наук» образовательного комплекса «Воробьевы горы» приглашает московских школьников 7–17 лет на выездной интенсив «Взгляд изнутри». Детей ждут шесть дней непрерывной работы с педагогами центра, тренинги по развитию креативного и критического мышления и самопрезентации, просмотр и анализ кинопроизведений. Итоговой работой интенсива станут эссе (для детей 9–17 лет) и рисунки (для детей 7–8 лет), созданные по мотивам фильма. Через них каждый участник сможет высказать свои впечатления от героев, темы, событий, своего настроения и эмоций во время просмотра. Лучшие работы будут отправлены на Х Международный конкурс эссе и рецензий на заданный фильм «По ту сторону экрана» и напечатаны в газете «Твой мир» центра социальных компетенций «Диалог наук» образовательного комплекса «Воробьевы горы».

С 20 по 24 марта и с 10 по 14 апреля Центр детского и юношеского творчества «Бибирево» ждет школьников 7–12 лет на образовательной смене «Центр притяжения друзей». Для них подготовлены мастер-классы от профессионалов по различным направленностям, игры на свежем воздухе, спортивные эстафеты, творческие встречи, спектакли, интерактивные концертные программы, тематические киносеансы, путешествия в виртуальной действительности, экскурсии. Главным событием смены станет фотоконкурс «Весна пришла! Весне — дорогу!», по итогам которого победители получат призы и сертификаты.

На весенних каникулах Центр развития детей и юношества «Пресня» организует для школьников посещение Сибирского федерального округа. В период с 20 по 24 марта дети побывают в Красноярске, Норильске, Иркутске, Братске, Ангарске, Барнауле и Горно-Алтайске. Они узнают разницу между Республикой Алтай и Алтайским краем, ознакомятся с достопримечательностями каждого края Сибирского федерального округа и составят «карточку» городов: изучат природу, костюмы, герб, животный мир. А еще их ждет интерактивный квест по Сибирскому федеральному округу. Также участники создадут разные подделки. Во время смены дети смогут раскрыть себя, развить творческое мышление, познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки.

С 20 по 24 марта и с 10 по 14 апреля Центр детского творчества «Свиблово» приглашает детей 7–12 лет на досуговую программу «Нескучные каникулы». Участников ждут познавательные мастер-классы, игровые программы, общение со сверстниками. Они выучат песни под гитару, пройдут настольные интеллектуальные игры, научатся рисовать и взаимодействовать в команде.

Кроме того, с 10 по 14 апреля пройдет интерактивная выездная программа для детей 7–16 лет «Весна на планете “Гермес”». На пятидневной смене школьники смогут раскрыть себя в рисовании, танцах, пении, прикладном и техническом творчестве. Они поучаствуют в играх, квестах, квизах и спортивных занятиях.

Образовательные программы, лекции, мастер-классы, интерактивные занятия проходят во всех столичных дворцах и центрах творчества ежедневно. Афиша мероприятий размещена на их официальных сайтах и портале «Дом онлайн».