В столичных семейных центрах подросткам помогают развить эмпатию

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Человек испытывает сотни эмоций на протяжении жизни. Но понять и назвать их может далеко не каждый. Занятия в театральных студиях помогают столичным подросткам развивать эмпатию через «проживание» ощущений героев. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра «Зеленоград» Татьяна Смирнова.

В семейный центр обратилась Ева, мама 14-летнего Ивана. Женщина переживала, что у сына не получается выстраивать общение с окружающими. Он часто не понимает, почему люди злятся или расстраиваются. Родители рассказывали юноше о роли эмоций в жизни, но научить подростка распознавать их не получалось.

Психолог порекомендовал семье посетить тренинг «Эмоциональный интеллект». Во время занятий участникам рассказывали, какие бывают чувства, почему они возникают, чем отличаются, например, радость и счастье, как их выразить. Родители и подростки выполняли упражнения, слушали интерактивные мини-лекции и лучше узнавали себя и друг друга.

Также Иван стал заниматься в театральной студии «Импровизация» семейного центра «Зеленоград». На занятиях ребята не просто ставили спектакли, но и разбирались в основах психологии. Специалисты объясняли, как распознать чувства других, объясняли, каким образом жизненные события влияют на внутреннее состояние людей. Подростков учили считывать эмоции по мимике, жестам, словам, интонациям и потом использовать эти знания на сцене.

Вскоре юноша перестал испытывать трудности с эмпатией. В театральной студии подросток нашел новых друзей, с которыми проводит много времени, вместе работает над постановками. Общение со сверстниками и близкими наладилось.

— Я и не догадывался, как умение понимать переживания другого человека важно в жизни. Очень интересно наблюдать за окружающими — друзьями, родителями, учителями. Если раньше их реакции были неожиданными, то теперь знаю, чем они вызваны. Особенно изменились мои отношения с мамой — вижу ее усталость и окружаю заботой. Так приятно чувствовать благодарность близкого просто от того, что его эмоции заметили и приняли, — рассказал Иван.

Способность к эмпатии формируется в определенной последовательности: вижу другого человека — называю его чувства — принимаю его состояние, понимая, чем оно может быть вызвано — действую. Важно обладать знаниями об огромном спектре эмоций, чтобы совершать поступки, учитывая переживания людей.

Упражнения театральной студии помогают подросткам овладеть всеми звеньями этой цепи. Сначала ребята составляют таблицы эмоций, стараются перечислить как можно больше. На следующем этапе к каждому пункту необходимо подобрать литературного, мультипликационного или киногероя, которому присуще выражение этих чувств. Но самое сложное и интересное начинается потом. Участникам нужно «защитить» эмоциональность героя, обосновать, почему появилось переживание, чем оно полезно и как влияет на самого персонажа и окружающих.

— Развитая эмпатия, безусловно, помогает юным актерам быстрее входить в роль, осознавать характер и доносить образ до зрителя. Но польза от умения сопереживать не ограничивается стенами театральной студии, так как влияет и на повседневную жизнь ребят. Подростки накапливают «багаж чувств», которым пользуются дома, в школе и в кругу друзей. Они не только становятся более внимательными к чужой грусти, понимая, что человеку нужна поддержка, но и радуются за других, замечая их успех, — отметила Татьяна Смирнова.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня.